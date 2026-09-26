icono te lo cuento
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), y su par de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, asisten a la ceremonia de clausura de los Juegos Europeos de 2019 en Minsk el 30 de junio de ese año. (Sergei GAPON / AFP).
El presidente de Rusia, Vladimir Putin (izquierda), y su par de Bielorrusia, Alexandr Lukashenko, asisten a la ceremonia de clausura de los Juegos Europeos de 2019 en Minsk el 30 de junio de ese año. (Sergei GAPON / AFP).
Por Milagros Asto Sánchez

Donald Trump se ha jactado públicamente del estilo transaccional y unilateral de su política exterior. Bajo la bandera “America first”, su estrategia ha sido clara: los intereses de Estados Unidos van primero, incluso si ello implica pelearse con sus aliados o mirar con buenos ojos a gobernantes cuestionados. Prueba de ese enfoque es su reciente acercamiento a Aleksandr Lukashenko, el último dictador de Europa, quien podría verse beneficiado de las tensiones entre EE.UU. y Canadá.