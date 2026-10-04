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El alcalde que viene con El Niño

Quienes asuman en enero gobernarán en pleno pico del fenómeno. Lo primero que hay que exigirles es gastar bien, a tiempo y en coordinación con el Gobierno Central.

    Omar Mariluz Laguna
    Por

    Periodista

    omar.mariluz@diariogestion.com.pe

    icono te lo cuento
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    El Perú enfrenta los daños del Niño costero con una economía cuatro veces más grande que la que tuvo durante El Niño de 1998, y más de diez veces mayor a la de 1983. (Ilustración: Giovanni Tazza).
    El Perú enfrenta los daños del Niño costero con una economía cuatro veces más grande que la que tuvo durante El Niño de 1998, y más de diez veces mayor a la de 1983. (Ilustración: Giovanni Tazza).

    Una quebrada sin limpiar es hoy un problema de presupuesto. En febrero puede ser una casa perdida. Esa es la diferencia entre prevenir y reaccionar, y millones de peruanos votarán hoy sin pensar en este riesgo.

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