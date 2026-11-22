En los próximos días viajaré con mi familia más íntima para celebrar el día de Acción de Gracias. Sobran los motivos para dar gracias a los dioses. Mi principal riqueza no se esconde en las monedas ni en el oro. Mi tesoro más preciado es la libertad. Despierto a cualquier hora, voy adonde quiero, hago con mi vida lo que me da la gana, escribo lo que me sale de las entrañas, colecciono enemigos, cultivo el rencor como si fuera un bonsái. No quiero celebrar Acción de Gracias en la isla donde vivo. No quiero comer pavo. Quiero celebrar ese día festivo escapando de los pavos. No me gusta comer pavo porque yo mismo me considero un pavo.

Meses atrás organicé todo para recibir Acción de Gracias en Buenos Aires, como hicimos el año pasado. Compré los billetes aéreos y reservé el hotel. Me hacía ilusión pasar unos días de primavera en esa ciudad donde no me he sentido nunca un extranjero. Noviembre en Buenos Aires agasaja al visitante con la exuberancia de sus flores, el verdor de los parques que se tiñen de violeta y amarillo, la elegancia de sus calles y los días templados, luminosos. Yo me hacía en esa ciudad, comiendo una milanesa de lomo con tallarines caseros en Acción de Gracias. Mi esposa, nuestra hija adolescente y yo llegamos a un acuerdo razonable: ellas pasarían las mañanas en la piscina del hotel, mientras yo dormía; luego, por las tardes, saldríamos a pasear en una camioneta alquilada; y en las noches cenaríamos en los restaurantes de Recoleta que tanto nos gustan. Sin agenda de trabajo, el viaje prometía descanso, sosiego, placeres discretos, sombras bienhechoras.

Aquellos planes primaverales de pronto fueron minados por las dudas cuando viajé recientemente a Santo Domingo, me presenté en la feria del libro y un abogado dominicano, lector de mis novelas, me preguntó dónde pasaría el día de Acción de Gracias. En Buenos Aires, le respondí. Para mi sorpresa, me dijo: No vayas tan lejos, debes de estar cansado de tanto viajar, te ofrezco mi villa en La Romana. Le dije: Muchas gracias, pero ya tenemos todo dispuesto para ir a Buenos Aires. Insistió: Si quieres descansar, La Romana es un paraíso. Esa misma noche, el abogado dominicano me envió fotos de su villa en La Romana. No era una casa, era una mansión. Sorprendido por su generosidad, cometí el error de contarle a mi esposa que nos habían invitado a La Romana y, peor aún, de enseñarle las fotos del palacete. Digo que fue un error porque, nada más ver las fotos, mi esposa dijo: Olvídate de Buenos Aires, vamos a La Romana.

Al día siguiente, lo consulté con mi hija. Ella tampoco lo dudó. Vamos a La Romana, mis amigas me han contado que es una playa preciosa, dijo. Yo prefería viajar a Buenos Aires. Tal vez por eso, alegué: Pero en La Romana vamos a pasar todo el día en la playa, y yo detesto exponerme al sol, en cambio en Buenos Aires hay museos, hay cafés, hay librerías, hay cines, hay parques, hay una vida artística. Mi hija discrepó: Me provoca estar en una playa linda y descansar del colegio. Es verdad que su colegio es muy estricto, tanto que parece una universidad. Mi esposa me dijo: No te conviene viajar hasta Buenos Aires, acabas de llegar de Santiago, en una semana vas a Guadalajara, ir hasta Buenos Aires es un viaje largo, agotador, de nueve horas, en cambio La Romana está a solo dos horas en avión. Pedí someter la cuestión a voto: mis mujeres votaron por La Romana, yo por Buenos Aires. Perdí.

Sin embargo, como soy un gato viejo, veterano, no me apuré en cancelar el vuelo a Buenos Aires ni el hotel en aquella ciudad. Le escribí al abogado dominicano, diciéndole que aceptábamos su invitación, que pasaríamos cinco noches en su mansión de La Romana. Sin embargo, procuré ser delicado. Le dije: Sería mejor si vas a tu villa, y nosotros al hotel, y nos vemos todas las tardes en la playa. El abogado dominicano me dijo que no podía ir a La Romana esa semana porque viajaría a Montreal y luego a Londres con su familia. Me aseguró que pasaríamos días espléndidos en su villa. Prometió servicios de mucama y mayordomo. Ofreció un carrito de golf para ir a la playa. Todo sonaba estupendamente bien, tan bien que acaso no era verdad. A cambio de su desmesurada generosidad, ofrecí pagarle una suma no menor por esas cinco noches. Respondió: De ninguna manera te cobraré, ustedes son mis invitados, será un honor que duerman en mi casa.

Así las cosas, cometí el error, uno más, de pensar que, si viajábamos a La Romana, y dormíamos en la villa del abogado dominicano, me ahorraría el hotel en Buenos Aires. Animado por mi esposa, compré los boletos aéreos para volar a La Romana. Me sorprendió que hubiese un vuelo directo de Miami al aeropuerto de La Romana, que se hallaba a solo diez minutos en auto de la mansión del abogado dominicano, del resort con grandes villas y extensos campos de golf, un lugar de descanso y recreo que en su día eligieron mentes brillantes como Henry Kissinger y Barbara Walters, Gustavo Cisneros y Carlos Slim, y del fabuloso hotel, situado en medio de ese paraíso tropical, a corta distancia de la playa. En ese punto, las negociaciones familiares concluyeron, pues mis mujeres prevalecieron: iríamos a La Romana y, muy a mi pesar, cancelaríamos Buenos Aires, aunque, por suerte, aún estaba a tiempo de anular la reserva del hotel sin pagar penalidades y los billetes aéreos podían reprogramarse para otras fechas.

Entonces le escribí al abogado dominicano, anunciándole que llegaríamos al aeropuerto de La Romana un domingo por la tarde, que tomaríamos un taxi y nos dirigiríamos a su villa de ensueño, y que apreciaríamos que nos diese indicaciones para llegar sin extraviarnos a su palacete, pasando los controles de seguridad. Le aseguré que cuidaríamos su propiedad como si fuera nuestra. Le dije: no fumaremos, no beberemos alcohol, no recibiremos invitados, ni siquiera follaremos para no ensuciarte las sábanas. También le dije: no necesitamos mucama ni mayordomo porque duermo hasta pasado el mediodía y preferimos tener privacidad. Terminé diciéndole: estamos muy ilusionados, quedo a la espera de tus noticias.

Pasó un día y no tuve respuesta. Transcurrió otro día y tampoco recibí noticias. Cumplido el tercer día sin que me escribiera, comprendí que el abogado dominicano se había arrepentido. Tal vez me ofreció su villa como un gesto magnánimo, alardeando de su riqueza, sin calcular que yo aceptaría la invitación. Tal vez su esposa y sus hijas adultas le dijeron: Es una mala idea, no quiero que duerman en mi cama, en mis almohadas, y que nos dejen sus olores, y además dicen que a tu amigo le gustan los hombres, que practica el sexo contra natura, qué horror, nos va a dejar las camas manchadas. Me imaginé todo aquello y pensé: es comprensible que el abogado dominicano, a la hora de la verdad, haya desaparecido. No me enojé. Lo entendí. Prestarle tu casa a una familia que no conoces no es broma, es cosa seria. Además, soy un hombre de dudosa reputación.

Dado el silencio de mi anfitrión, les dije a mis mujeres: Estoy feliz, iremos a Buenos Aires, el abogado dominicano ha desaparecido. Ellas protestaron: No, iremos a La Romana, ya estamos ilusionadas, y nos quedaremos en el hotel, que será mucho más cómodo que la casa de tu amigo. Derrotado, pero contento, porque me gusta complacer a mis mujeres, llamé al hotel, reservé una villa con dos carritos de golf para ir a la playa y confirmé que iríamos a La Romana. A continuación, le escribí al abogado dominicano: No te preocupes, entiendo tu silencio, iremos al hotel, gracias de todos modos. Luego añadí: Cuando vengas a Miami, escríbeme para vernos. Poco después, el abogado dominicano reapareció: Gracias, pero no puedo entrar a los Estados Unidos, los gringos me revocaron la visa. Preferí no preguntarle por qué le cancelaron el permiso para entrar a Estados Unidos.

Con mucha tristeza, me resigné a que no pasaríamos el jueves, Acción de Gracias, comiendo la milanesa de lomo con tallarines del hotel Alvear. El amor es hacer concesiones. El amor es ser flexible, doblegarse, rendirse. El amor es ir adonde tus mujeres quieren. Sufriré en la playa, como sufro siempre bajo el sol. El viaje a Buenos Aires no será ya en primavera, sino en el próximo verano austral, en febrero, si alcanzo a cumplir sesenta y dos años. El problema es que en febrero mis mujeres quieren esquiar en las montañas de Colorado. Estoy vencido, soy la mascota de mi esposa.