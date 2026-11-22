Hay políticos que pueden construir una base electoral propia, pero son incapaces de transferir ese respaldo a un delfín o aliado. En el pasado reciente hemos visto algunos ejemplos. Martín Vizcarra no pudo conseguir que su desangelado hermano Mario lograra siquiera superar la valla electoral. La candidatura de Luis Rubio por Renovación Popular en Lima nunca despegó y Rafael López Aliaga terminó convertido en un aspirante a una reelección encubierta que tuvo un desenlace amargo para él.

Pedro Castillo, en cambio, ha demostrado ser uno de los pocos políticos peruanos con capacidad de endoso. Roberto Sánchez no era un buen candidato: carecía de carisma y su capacidad oratoria no era precisamente envidiable. Arrastraba un historial cargado de cuestionamientos, tanto en su paso por el Gabinete como en el Congreso. Bastó, sin embargo, que se pusiera el sombrero y recibiera el respaldo del golpista para dar el salto a la segunda vuelta. El voto castillista era codiciado por varias candidaturas de izquierda, pero Sánchez fue más astuto: les ganó por puesta de mano al colocar a los familiares del expresidente en las listas parlamentarias.

Hoy los representantes de la izquierda radical –y algunos que se camuflan en la centroizquierda– ya miran hacia el 2031. La defensa legal del exmandatario prácticamente agotó la vía judicial a través de incontables recursos rechazados. Ahora sus defensores políticos buscan su libertad mediante una amnistía. El proyecto que circula en el Congreso amenaza con dividir bancadas, y algunos firmantes empiezan a dar muestras de arrepentimiento o de haber sido llamados al orden. Es probable que ese intento no prospere, pero no será el único ni el último. Volverán a la carga.

Si los esfuerzos políticos por lograr la liberación de Castillo no llegaran a concretarse antes del 2031, el escenario de unidad que ahora aparentan se desmoronará. Empezará una cruenta disputa por obtener el respaldo del recluso. Quien herede esta vez su apoyo y su sombrero no solo recibirá un importante caudal de votos sino también el poder de decidir quién manda y quién sobra en la izquierda peruana. La gran pregunta que la derecha ya debería empezar a hacerse es: ¿y quién estará al frente?