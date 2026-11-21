Los minions, dice la leyenda, aparecieron en la tierra mucho antes que los seres humanos y desde su origen tuvieron por propósito esencial servir al peor de los villanos disponibles. Sirvieron, se supone, al Tyrannosaurus rex, al más despótico de los faraones del antiguo Egipto, al Conde Drácula y hasta a Napoléon en su empeño de someter a toda Europa. Cuenta también la leyenda, sin embargo, que no siempre lo hicieron de manera exitosa... Sea como fuere, en esta pequeña columna nos hemos preguntado con frecuencia si no habrá existido entre ellos una hueste perulera. Esto es, un piquete de minions que desde tiempos inmemoriales llevó adelante la misión que obsesiona a su especie en el territorio de lo que hoy es el Perú. No es difícil imaginarlos, por ejemplo, tratando de asistir al decapitador de la cultura moche, al Visitador Areche o a Vladimiro Montesinos, y complicándoles en realidad la vida con su torpeza proverbial. ¿Estuvieron cerca de Martín Vizcarra mientras este hacía de las suyas desde Palacio? El calamitoso desenlace de su paso por el poder sugiere que sí. En ningún episodio de nuestra historia, no obstante, se ha hecho tan perceptible su discurrir tras bambalinas como en el chapucero golpe de estado de Pedro Castillo y, luego, en los incesantes esfuerzos –fallidos también– de procurarle una vía de escape de la prisión en la que purga condena por haber atentado contra el orden constitucional. Desde las piruetas por presentar el mensaje golpista como una arenga política sin consecuencias hasta las fabulaciones sobre su estado de salud para solicitar un indulto humanitario, pasando por los clamores de campaña de distintos candidatos presidenciales por su libertad, los trances en los que se adivina el bullir de una brigada criolla de minions que lo considera su villano favorito han abundado. Y todo indica que seguirán abundando.

Fotoilustración: El Comercio

Sánchez, Paredes, Huilca…

La versión local de esos pequeños seres amarillos, por supuesto, no puede responder a apelativos anglosajones, como Kevin, Stuart o Bob. Aquí de seguro se los identifica más bien con apellidos típicos de estas tierras, como Sánchez, Paredes o Huilca. Pero, en lo que a devoción por el bergante de sus desvelos concierne, han de ser idénticos a sus hermanos del hemisferio norte. Idénticos en su impericia para obtener los resultados que persiguen e idénticos también en su perseverancia. Porque si le pusiéramos título de película a cada una de sus acometidas por abrir un boquete en el penal de Barbadillo para que Castillo escape, ya andaríamos por “Su villano favorito 8”. Ahora, de hecho, están empeñados en provocar una amnesia general a propósito de los preparativos, consumación y consecuencias del ‘putsch’ del 7 de diciembre del 2022, a través de un proyecto de amnistía que circula como alma en pena por los pasillos del Palacio Legislativo. Inició su recorrido parlamentario con el respaldo alentador de 44 firmas, pero ya dos diputadas de Obras se han bajado del coche y el futuro de la iniciativa luce sombrío. En Juntos por el Perú van a empujar obviamente la loca ilusión hasta el final. Pero en las otras bancadas de la entente izquierdista asoman algunas interrogantes. ¿Persistirán en su rebeldía contra López Chau los minions que aloja Ahora Nación? Y en el Partido del Buen Gobierno, ¿habrán escarmentado tras la costosa experiencia de haberles llevado el amén a los derrotados de la segunda vuelta en su agenda tipo ‘radical chic’? Si quiere usted averiguarlo, no se pierda el estreno de “Su villano favorito 9”, que pronto llegará a una sala cerca de su casa o, en todo caso, a su televisión.