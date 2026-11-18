El proyecto de amnistía para el golpista Pedro Castillo generó una nueva división en la izquierda. Esta vez, en la bancada de Ahora Nación, cuyo partido llevó a Alfonso López Chau como candidato a la Presidencia.

La agrupación política, que parecía tener una línea definida frente a la eventual iniciativa impulsada por Catherin Palomino (Juntos por el Perú), aún no adopta una postura definitiva. Ello, sobre todo, porque existen opiniones divididas al interior, según fuentes de El Comercio.

César Holguín, vocero renunciante de la bancada, se mostró en contra de la propuesta al advertir que, de aprobarse, habría “un riesgo muy grande de que se pueda generar cierta impunidad principalmente en casos de corrupción”.

El diputado sostuvo que dentro de su grupo parlamentario existen distintas posiciones.

“En una bancada hay debates y posturas. [...] En el discurso de la política vamos a tener estas diferencias [de votar diferente]”, afirmó en Canal N.

De acuerdo con las mismas fuentes, esta fisura interna se hizo evidente luego de que la agrupación decidiera “invitarlo a renunciar” por sus discrepancias con la bancada en diversos temas, entre ellos, la delegación de facultades.

Otra fuente sostiene que algunos diputados no quieren expresar su postura pública porque “no saben a quiénes exactamente beneficiaría la norma”.

El factor Holguín

En la misma línea de Holguín estaría el diputado Harvey Colchado, quien en el 2022, junto a la División de Investigación de Delitos de Alta Complejidad (Diviac), estuvo al frente de la detención del expresidente Pedro Castillo.

Asimismo, en agosto de ese año acudió a Palacio de Gobierno para hacer cumplir la orden judicial de detención preliminar contra Yenifer Paredes, hoy diputada de Juntos por el Perú.

En una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Colchado recordó que siempre estuvo a favor de denunciar constitucionalmente a Castillo y al exministro Walter Ayala, aunque su bancada optó por abstenerse.

Consultado sobre la posición de Holguín y las distintas posturas que existen dentro de su grupo parlamentario, Ángel Meneses, actual vocero de Ahora Nación, afirmó que la bancada todavía no tiene una posición oficial sobre la iniciativa.

Según explicó, el tema aún no ha sido sometido a debate y que recién durante la próxima semana se evaluará a la interna de la agrupación.

“Todavía no hemos tratado el tema. Esta semana estamos con Presupuesto. La siguiente semana la trataremos”, aseguró a este Diario.

Meneses evitó adelantar una posición, pero dejó claro que cualquier decisión que adopte la bancada debería ser respetada por sus integrantes, incluso en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, que preside Catherin Palomino, autora del proyecto de ley.

Pese a ello, es importante indicar que Holguín es uno de los integrantes de dicho grupo del trabajo.

Los aliados

Entre tanto, Indira Huilca, ha decidido no marcar distancia de Pedro Castillo. Hace unos días sostuvo que el expresidente “ha sido procesado con serias deficiencias en su proceso judicial”.

“Ustedes vieron cómo se cambió la acusación penal que él inicialmente tuvo. Yo creo que nadie podría decir que ese ha sido un proceso judicial ejemplar”, indicó.

Cabe recordar que Alfonso López Chau, durante su campaña presidencial, planteó indultar a Pedro Castillo. Además, su agrupación se alió con Juntos por el Perú, partido con el que después conformó una coalición partidaria.

A inicios de mes, una fuente aseguró a El Comercio que Ahora Nación respaldaría sin ninguna duda el proyecto de amnistía a Castillo, al menos en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados. Sin embargo, las declaraciones de Holguín y las discrepancias que han aflorado en la bancada ponen en cuestión aquella postura inicial.

Cabe destacar que fórmula legislativa contempla dos tipos de amnistía: una por los hechos relacionados con el mensaje del 7 de diciembre del 2022 y otra por actos vinculados a las protestas sociales.

El principal beneficiado sería Pedro Castillo, quien enfrenta una condena de 11 años y 5 meses de prisión por el delito de conspiración para rebelión, tras el golpe de Estado de diciembre del 2022. El exmandatario permanece recluido en el penal de Barbadillo.

Otra beneficiada sería Betssy Chávez, quien afronta la misma condena. A diferencia de Castillo, la exjefa del Gabinete se encuentra asilada en México, a donde llegó tras abandonar el Perú el 7 de agosto, luego de recibir un salvoconducto otorgado por el Gobierno de Keiko Fujimori.

Consultado por El Comercio, el analista político Martin Cabrera indicó que el propósito del proyecto “busca borrarle el historial a Pedro Castillo” por el delito de conspiración para cometer rebelión.

“Este artefacto es un indulto con ropa de amnistía. El hecho tiene nombre propio y apellido y está en el articulado”, agregó.