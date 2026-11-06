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Resumen

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PEDRO CASTILLO Y SUS ALIADOS BUSCAN SU EXCARCELACIÓN
PEDRO CASTILLO Y SUS ALIADOS BUSCAN SU EXCARCELACIÓN
Por Karem Barboza Quiroz

Desde su detención, la tarde del 7 de diciembre del 2022, Pedro Castillo y su aliados han empleado diversos mecanismos para lograr la impunidad. No solo por perpetrar un Golpe de Estado; sino también para quedar libre de presuntas acusaciones de crimen organizado y corrupción durante su gestión.

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