Resumen

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Un nuevo revés para Pedro Castillo luego que declararan infundado su pedido. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
Un nuevo revés para Pedro Castillo luego que declararan infundado su pedido. (Fotos: Julio Reaño / @photo.gec)
/ JULIO REAÑO
Por Redacción EC

El Poder Judicial rechazó el recurso (cuestión previa) de la defensa del golpista expresidente Pedro Castillo Terrones, que pretendía anular todo el proceso que se le sigue por organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión en agravio del Estado.

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