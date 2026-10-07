La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad remitir al Pleno el informe final de la denuncia constitucional presentada contra el golpista Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala.

La decisión busca evitar que el procedimiento quede sin efecto por el próximo vencimiento de la prerrogativa funcional de Ayala, previsto para el 15 de noviembre. Según explicó el presidente de la comisión, Daniel Varas Seguín (Juntos por el Perú), se trata de la única denuncia constitucional pendiente cuyo plazo vence durante lo que resta del 2026.

Como se recuerda, la denuncia fue presentada por la exfiscal de la Nación, Patricia Benavides contra Castillo y Ayala por la presunta comisión de los delitos de abuso de autoridad, patrocinio ilegal, cohecho pasivo propio, organización criminal, cohecho activo genérico y tráfico de influencias agravado .

Varas explicó que el caso no concluyó su trámite durante el período parlamentario 2021-2026. El informe final aprobado por la entonces Subcomisión de Acusaciones Constitucionales fue remitido a la Comisión Permanente para su debate y acuerdo, pero este no llegó a producirse.

Con el inicio del nuevo período parlamentario, y en aplicación de un acuerdo de la Junta de Portavoces, el expediente fue derivado a la ahora Comisión de Acusaciones Constitucionales. Por ello, esta instancia acordó remitir el informe al Pleno.

“Nosotros no podemos modificar nada de lo que la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del anterior Congreso ya decidió. Es un tema de mero trámite, tenemos que cumplir”, señaló el diputado Fernando García.

El parlamentario sostuvo que permitir que transcurran los plazos sin elevar el informe al Pleno implicaría una actuación incorrecta de la comisión. “Tenemos que elevarlo al Pleno de la Cámara de Diputados”, afirmó.

De igual razonamiento fue la diputada Cecilia Chacón (Fuerza Popular): “Este tema ya lo tiene la mesa para envío al Pleno, hay un informe que ha sido aprobado. No hay que discutir ningún tema de fondo ni mucho menos”, señaló.