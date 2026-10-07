La denuncia comprende a ambos exfuncionarios por presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho y organización criminal. (Foto: archivo EFE/ Paolo Aguilar)
La denuncia comprende a ambos exfuncionarios por presuntos delitos de abuso de autoridad, cohecho y organización criminal. (Foto: archivo EFE/ Paolo Aguilar)
/ Paolo Aguilar
Por Redacción EC

La Comisión de Acusaciones Constitucionales de la Cámara de Diputados aprobó este miércoles por unanimidad remitir al Pleno el informe final de la denuncia constitucional presentada contra el golpista Pedro Castillo y el exministro de Defensa Walter Ayala.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo: