Rafael López Aliaga acudió este domingo a su local de votación en San Isidro para ejercer su derecho al sufragio en las Elecciones Municipales 2026.

López Aliaga llegó al edificio de Petroperú, luego de participar durante la mañana en San Juan de Miraflores, en el acostumbrado desayuno partidario.

El candidato a primer regidor para la alcaldía de Lima, no emitió pronunciamiento tras realizar su votación.

Petroperú ya había sido utilizado como local de sufragio para López Aliaga en las elecciones generales de abril, cuando votó allí como candidato presidencial.

Por la mañana, el líder de Renovación Popular dijo escuetamente que “hay que cuidar” el voto, antes de dirigirse a tomar desayuno con sus simpatizantes.