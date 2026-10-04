Rafael López Aliaga acudió este domingo a su local de votación en San Isidro para ejercer su derecho al sufragio en las Elecciones Municipales 2026.
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