El candidato a primer regidor por Lima, Rafael López Aliaga, ejerce su derecho al voto en el local ubicado en la avenida del Parque 120, en el distrito de San Isidro. Su mesa de votación es la N.° 047612. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
El candidato a primer regidor por Lima, Rafael López Aliaga, ejerce su derecho al voto en el local ubicado en la avenida del Parque 120, en el distrito de San Isidro. Su mesa de votación es la N.° 047612. (Foto: Mario Zapata N. / @photo.gec)
Por Redacción EC

Rafael López Aliaga acudió este domingo a su local de votación en San Isidro para ejercer su derecho al sufragio en las Elecciones Municipales 2026.

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