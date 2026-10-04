Fujimori supera en 21 puntos porcentuales el puntaje que obtuvo Dina Boluarte en 2025. (Foto: Presidencia)
Fujimori supera en 21 puntos porcentuales el puntaje que obtuvo Dina Boluarte en 2025. (Foto: Presidencia)
/ LINO CHIPANA
Por Redacción EC

La presidenta Keiko Fujimori concentra el mayor nivel de percepción de poder registrado para un jefe de Estado en más de una década, de acuerdo con la XLVI Encuesta del Poder de SEMANAeconómica, elaborada por Ipsos.

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