La presidenta Keiko Fujimori concentra el mayor nivel de percepción de poder registrado para un jefe de Estado en más de una década, de acuerdo con la XLVI Encuesta del Poder de SEMANAeconómica, elaborada por Ipsos.

El 97% de los encuestados identifica a Fujimori como la persona más poderosa del país . La cifra supera en 21 puntos porcentuales el resultado que obtuvo Dina Boluarte en la medición de 2025, cuando alcanzó 76%.

El resultado también marca una diferencia con el inicio de los anteriores gobiernos ya que ningún mandatario de la última década había comenzado su gestión con una percepción de poder cercana al 90%, salvo Martín Vizcarra, quien asumió la Presidencia tras la renuncia de Pedro Pablo Kuczynski.

La posición de Fujimori se refleja además en la composición de los primeros lugares de la encuesta. Luis Galarreta y Miguel Torres, sus dos vicepresidentes, aparecen inmediatamente después de la presidenta , en el segundo y tercer puesto, respectivamente.

Como señala la publicación, la última vez que la Encuesta del Poder registró a un presidente junto con sus dos vicepresidentes entre las tres personas más poderosas del país fue en 1985, cuando Alan García inició su primer gobierno.

Ejecutivo desplaza al Congreso

La percepción de poder alrededor de Fujimori también se refleja en la valoración de las instituciones. El Poder Ejecutivo volvió a ocupar el primer lugar en la lista de instituciones consideradas más poderosas del Perú.

El 78% de los participantes lo ubicó en esa posición. Con ello, Palacio de Gobierno desplaza al Congreso, que había encabezado esta medición durante los últimos años.

La diferencia, sin embargo, es de solo siete puntos porcentuales entre ambos poderes.

La encuesta también muestra la presencia de Fuerza Popular dentro del Parlamento. Cinco integrantes del fujimorismo aparecen entre las diez personas consideradas más poderosas del Congreso.

¿Quiénes influyen más en las decisiones de la presidenta?

En cuanto a las personas que tienen más influencia en la presidenta, de acuerdo a los encuestados, Luis Galarreta y Miguel Torres encabezan la lista con 80%; seguido de lejos con José Chlimper con 24%.

Con mayor influencia en el Congreso

Por otro lado, el informe destaca a aquellos que tienen mayor influencia en el Congreso de la República. Destacando con una amplia ventaja el presidente del Senado y del Congreso, Miguel Torres.

Entre ellos figuran:

Miguel Torres: 84%

Óscar Reto: 16%

Fernando Rospigliosi: 14%

Jorge Nieto: 10%

Martha Chávez: 8%

Luis Galarreta: 8%

Patricia Juárez: 6%

Flavio Figallo: 5%

Alfonzo López Chau: 4%

Ernesto Zunini: 4%