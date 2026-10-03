Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados -las encargadas de dictaminar los proyectos de ley- se empezaron a instalar desde el 17 de agosto de 2026. Desde entonces, han pasado más de 40 días sin que un dictamen haya llegado al pleno de la Cámara Baja para ser aprobado y elevado al Senado. La demora, según los propios diputados, responde al trabajo dedicado al debate de la delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo.

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, aprobó, el pasado jueves, el dictamen donde otorgan por 90 días facultades al Gobierno para legislar en materia de Fenómeno El Niño y seguridad ciudadana, rescatando 20 de los 66 puntos solicitados en el proyecto de ley original del gobierno de turno.

Un días antes, la Comisión de Educación, de la misma Cámara Baja, logró el consenso para el dictamen que propone derogar la Ley que crea el Colegio de Aristas. Dicha norma, aprobada en el último periodo unicameral, era cuestionada debido a que excluía a miles de artistas autodidactas, populares y de saberes ancestrales al exigir un título profesional o licenciatura en arte o educación artística como requisito para integrar el colegio.

Los dictámenes para la derogatoria de la Ley que crea el Colegio de Artistas y para la delegación de facultades, deberían ser los primeros puntos en la agenda del pleno de la Cámara de Diputados para la siguiente semana. De igual manera, serían los primeros textos normativos elevados al Senado.

—Justificaciones—

En Tenemos que Hablar, el videopodcast del diario El Comercio, diputados de cuatro de las seis bancadas coincidieron en justificar la demora del trabajo legislativo por el debate de la delegación de facultades que, si bien se concentró en la Comisión de Constitución, también requirió de opiniones de otros 12 grupos de estudio.

“Las comisiones están trabajando, pero han estado con la dinámica de revisar la delegación de facultades, recién esta semana están viendo los proyectos y se están agilizando”, dijo la diputada de Juntos por el Perú, Svieta Fernández.

Desde la bancada de Ahora Nación, la diputada Arminta Valencia también culpó a las mociones de interpelación y censura -impulsadas por Juntos por el Perú- de demorar la atención en los temas legislativos. “Varias comisiones han solicitado presencia de ministros y se ha dado prioridad (a la delegación de facultades), eran 66 puntos los que se estaban solicitando”, anotó.

Mientras que el diputado Edwin Espinoza (Partido de Buen Gobierno) acusó una estrategia por parte del gobierno para desgastar la imagen de la Cámara de Diputados, además de incidir en que los procesos legislativos en el nuevo sistema bicameral son más reflexivos pero también más lentos. Según advirtió, la aprobación de una ley podría tomar entre cuatro a ocho meses.

Quien tuvo una postura más autocrítica fue Roxana Rocha, diputada de Renovación Popular, quien recordó que la mayoría de presidencias de comisiones recaen en el bloque de izquierda. “Necesitamos una celeridad en todos aspectos. Nos hemos entrampado en la delegación de facultades y deberíamos caminar en paralelo con los proyectos de ley. Hago un llamado de celeridad a los presidentes de comisiones”, apuntó.

—En camino—

Entre otros temas encaminados para dictaminar está la derogatoria de las denominadas leyes procrimen. Sin embargo, Rocha advirtió que en la Comisión de Justicia se quiso dictaminar esta iniciativa sin contar con la opinión del Ministerio Público y el Poder Judicial.

De igual manera, Rocha indicó que la Comisión de Educación tiene pendiente revisar la modificación a la Ley de Convivencia Escolar para reglamentar la expulsión de alumnos, a raíz del caso de abuso sexual en el Colegio Liceo Naval.

Otras coincidencias entre bancadas están referidas a las “obras por impuestos” y a diversas propuestas en materia de seguridad ciudadana.