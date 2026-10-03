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Resumen

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La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debate el predictamen sobre la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
La Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados debate el predictamen sobre la delegación de facultades. (Foto: Congreso)
Por Martin Hidalgo

Las comisiones ordinarias de la Cámara de Diputados -las encargadas de dictaminar los proyectos de ley- se empezaron a instalar desde el 17 de agosto de 2026. Desde entonces, han pasado más de 40 días sin que un dictamen haya llegado al pleno de la Cámara Baja para ser aprobado y elevado al Senado. La demora, según los propios diputados, responde al trabajo dedicado al debate de la delegación de facultades solicitadas por el Poder Ejecutivo.

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