Candidato Carlos Bruce ejerció su derecho al sufragio en el colegio La Inmaculada en el distrito de Surco. (Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec)
Candidato Carlos Bruce ejerció su derecho al sufragio en el colegio La Inmaculada en el distrito de Surco. (Fotos: Joel Alonzo/@photo.gec)
Por Redacción EC

El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, acudió este domingo a su local de votación en Santiago de Surco para participar en las Elecciones Municipales 2026.

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