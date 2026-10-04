El candidato de Somos Perú a la Alcaldía de Lima, Carlos Bruce, acudió este domingo a su local de votación en Santiago de Surco para participar en las Elecciones Municipales 2026.

Bruce llegó al colegio La Inmaculada Jesuitas, en Surco, luego de participar durante la mañana en su tradicional desayuno electoral en el sector de Nueva Esperanza, en Villa María del Triunfo.

Antes de dirigirse a votar, el también alcalde de Surco pidió a los ciudadanos acudir a las urnas independientemente de sus preferencias políticas.

“Es una fiesta cívica. Hay que salir a votar”, señaló Bruce durante sus declaraciones a los medios.

El candidato sostuvo, además, que su campaña estuvo centrada en propuestas y evitó los ataques personales contra sus contendores.

“Nosotros hemos hecho una campaña de propuestas. No hemos atacado con temas personales a nadie”, manifestó.

#EnVivo #Voto2026 Carlos Bruce, candidato a la alcaldía de Lima por Somos Perú, emite su voto en colegio de Surco Encuentra más información en la WEB ► https://t.co/WAgcNzGC9I https://t.co/LWTiFqwYr0 — Canal N (@canalN_) October 4, 2026

Durante sus actividades previas a la votación, Bruce también cuestionó al Jurado Nacional de Elecciones (JNE) por la falta de definición sobre la entrega de credenciales a la próxima autoridad municipal de Lima y criticó al presidente del organismo, Roberto Burneo.