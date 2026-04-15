Escuchar
00:0000:00
Resumen

Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

En apenas tres semanas, Ricardo Belmont- exalcalde de Lima, excongresista y conductor de televisión-pasó del 2,9% de intención de voto a 10,1% y del rubro otros al quinto lugar de la primera vuelta, según los resultados de la ONPE a más del 79% de actas contabilizadas.

TE PUEDE INTERESAR

Conforme a los criterios de

Trust Project
Tipo de trabajo:

NoticiasInformación basada en hechos y verificada de primera mano por el reportero, o reportada y verificada por fuentes expertas.