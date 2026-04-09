A solo cuatro días de las elecciones generales, El Comercio y América Multimedia organizaron el foro “Últimas proyecciones electorales”. En el encuentro, que se realizó este miércoles en la sede de América Televisión, en Santa Beatriz (Cercado de Lima), tuvo la participación del politólogo argentino Andrés Malamud; la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado; y Carlos Meléndez, investigador y socio director de 50 más 1.

Durante el foro, Torrado presentó una encuesta y también un simulacro de votación, cuyo trabajo de campo se realizó entre el domingo y el martes. Los resultados no se pueden detallar, debido a que la normativa prohíbe la difusión de estos desde el lunes hasta el domingo 12 de abril. Una vez que se cierren las mesas de votación, se puede volver a difundir estudios de opinión de corte electoral.

La directora periodística de América Televisión, Rosana Cueva, afirmó que el compromiso de El Comercio y de América Multimedia “ha sido siempre aportar todas las herramientas que necesita un ciudadano para tener un voto informado”. Agregó que el foro ha permitido contar con analistas que ayudan a entender el contexto de América Latina y, en especial, del Perú.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

“La idea es informar y tener el contexto clarísimo. Es un momento en el que, de una semana a otra, el panorama político cambia. Y [la ciudadanía] debe saber muy bien de qué personajes estamos hablando, quiénes son los que ahora están teniendo un protagonismo especial en el tablero electoral. Hemos visto la aparición de Ricardo Belmont. Él es un personaje que viene desde los noventas y, probablemente, muchísimos jóvenes que acuden a votar, por primera vez, no saben de quién se trata”, manifestó en declaraciones a este Diario.

Al respecto, el subdirector periodístico de El Comercio, Carlos Salas, sostuvo que el foro fue “un espacio de reflexión, que reunió a destacados expertos” y que estuvo dirigido “a líderes de distintos rubros”. “Esperamos que ellos puedan compartir este aprendizaje con su entorno”, complementó.

La recta final

Torrado refirió que el país se encuentra en una etapa, en la que la ciudadanía “comenzó un proceso de definición de su voto”.

“Lo que vemos es que la gente comenzó un proceso de definición de su voto después de los debates […] La cifra de indecisos ha bajado considerablemente post debates y el domingo, en la encuesta que presentamos, el número de personas que votaba en blanco o en viciado ya estaba en el mínimo histórico”, manifestó.

En diálogo con El Comercio, dijo que no cree que la definición de las elecciones se vaya a dar en estos días en los indecisos.

“En encuestas previas que ya hemos publicado, se ve que el 14% decide su voto en la cola. Entonces, ese 14% es el que se va a definir a última hora y el que puede movilizar el voto y hacer que cambie de repente la última foto que vimos el pasado domingo”, expresó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

La CEO de Datum Internacional, retiró que “el proceso de definición de los electores comenzó después de los debates”, pero advirtió que se “deben toman con cuidado y serenidad los resultados” el domingo, porque “probablemente podríamos encontrarnos en un escenario donde haya dos candidatos que pasen tranquilos a la segunda vuelta u otro donde haya un empate estadístico entre los postulantes que disputan su pase [al balotaje]”.

“A las 5 de la tarde del domingo podríamos tener definida la segunda vuelta, como que podríamos tener que esperar que el voto a voto lo defina, si es que las diferencias entre candidatos son muy ajustadas”, complementó.

Una sociedad más a la derecha

El politólogo Carlos Meléndez, de 50 más 1, refirió que en los últimos años la sociedad peruana se ha derechizado y mostró cifras de los últimos 12 años del Barómetro de las Américas, donde antes de la crisis política iniciada con la renuncia de Pedro Pablo Kucyznski (PPK) a la Presidencia, la mayoría de peruanos decía ser de centro.

Pero que, a partir de 2017, “los extremos van aumentando y empezamos a ver gente que dice ‘soy de extrema izquierda’ y otros que señalan ‘soy de extrema derecha’. “En la última medición del Barómetro de la Américas se muestra una sociedad polarizada. Hablamos de una polarización, cuando hay un 15% de personas que decía ‘soy de extrema derecha’ y otro 15% que decía ‘soy de extrema izquierda’. Este es un escenario que antecede a esta campaña”, subrayó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

Meléndez mostró una encuesta de Datum, que fue difundida hace unas semanas, donde se revela que la “izquierda radical ha ido disminuyendo”, mientras que “la extrema derecha ha aumentado”, pero también la derecha más moderada.

Explicó que la crisis de inseguridad pública que atraviesa el país ha influido en que la mayoría de personas se ubique a la derecha del eje político y estemos en un promedio de 6.3 (de 10 en un sistema de indicadores).

En ese sentido, detalló que los electores de Keiko Fujimori (Fuerza Popular), Rafael López Aliaga (Renovación Popular) y Carlos Álvarez (País para Todos) se ubican a la derecha. No obstante, en el caso de los dos primeros es una derecha más dura, mientras que en el caso del actor cómico es la centro derecha, la que pudo haber votado por PPK en el 2016 o Hernando de Soto en el 2021.

“El elector de Roberto Sánchez (Juntos por el Perú) claramente es el más extremo hacia la izquierda y el elector de Alfonso López Chau (Ahora Nación) de centro izquierda”, manifestó.

El politólogo señaló que en el centro político no solo se ubican los moderados, sino también “la gente que es apolítica”.

“El centro es un gran misterio, yo creo que Ricardo Belmont (Obras) está teniendo votos, sobre todo, de este sector del espectro político […] Belmont es un candidato que juega a otro eje. El eje del establishment versus el anti establishment, el eje populista. Y Belmont juega muy bien en ese eje. Ha sido un outsider desde 1989”, expresó.

Meléndez señaló que el exalcalde de Lima está capitalizando elementos de la izquierda, como su propuesta de combatir la delincuencia con abrazos y no balas, pero a la vez tiene un discurso duro en contra de la migración venezolana. “Es el típico candidato populista que juega con estigmatizar y con utilizar las partes más agresivas del eje de izquierda y del eje de la derecha”, acotó.

“El Perú como precursor”

El politólogo argentino Andrés Malamud, investigador principal en el Instituto de Ciencias Sociales de la Universidad de Lisboa, dijo que entre el 2001 y 2025, en América Latina hubo 20 elecciones presidenciales, una de ellas la peruana en 2021. “De estas 20 elecciones presidenciales, en 16, es decir, el 80% ganaron partidos que no existían 10 años antes”, manifestó.

También indicó que en el siglo XXI hubo 18 partidos creados en la región que llegaron a la Presidencia.

“Son 18 partidos que no existían en 1999 y que se crean después del 2000 y obtienen la Presidencia. De estos, 11 ya desaparecieron. Dos siguen gobernando, en México y en El Salvador. Y cinco están peleando por sobrevivir […] Los que ganan son partidos personales, son vehículos fundados por un líder para obtener el poder y que desaparecen con ese líder”, remarcó.

Malamud indicó que el Perú “fue precursor de muchos de estos aspectos: fragmentación partidaria, volatilidad electoral y neoliberalismo populista”.

“El ejemplo de Fujimori de los noventas, que fue simultáneo con Carlos Menem, en Argentina, y Fernando Collor de Mello, en Brasil. Hasta ahí el Perú era contemporáneo y a partir de ese momento comienza a convertirse en precursor. Cuando uno lee en inglés la literatura sobre retroceso democrático, lee autogolpe. Perú es más de lo que se ve, está antes de lo que se ve”, expresó.

(Foto: Hugo Pérez/ El Comercio)

El politólogo argentino detalló que en América del Sur hay países que funcionan muy bien, como Uruguay, que son estables en la política y en la economía, pero otros que funcionan muy mal, como Venezuela. Pero también están “los casos mixtos”, de los cuales Perú y Argentina representan los ejemplos más ilustrativos.

“Argentina desde el 2003 es un relojito para elegir presidentes de la República y una montaña rusa para elegir presidentes del Banco Central. Argentina no tiene moneda, no tiene crédito. Perú es un relojito que está parado siempre a la misma hora hace 20 años: el Banco Central. Y la gran pregunta es si Julio Velarde es un hombre o una institución, porque son conceptos arquetípicos”, sostuvo.

Malamud refirió que, si Velarde formó equipos que lo puedan suceder y mantener los mismos resultados, “estamos hablando de una institución relativamente autónoma de la política que la ancla”.

“Si con Velarde se va la estabilidad, tendremos otro Perú. Pero mientras tanto son los presidentes de la República en Perú los que no ven navidades en el cargo y el Banco Central el que marca un país que tiene moneda y crédito. ¿Qué va a pasar en Perú? ¿Va la estabilidad macroeconómica a estabilizar la política o la inestabilidad política a romper la macroeconomía? ¿Qué va a pasar en Argentina? Milei es una respuesta a la necesidad de que la política ancle la economía. Es un experimento en curso. Perú también es un experimento”, finalizó.

Más información

Torrado adelantó que el domingo a partir de las 10 p.m., en América TV, Datum mostrará los resultados del conteo rápido de las actas de la elección presidencial.