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Resumen

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A solo cuatro días de las elecciones generales, El Comercio y América Multimedia organizaron el foro “Últimas proyecciones electorales”. En el encuentro, que se realizó este miércoles en la sede de América Televisión, en Santa Beatriz (Cercado de Lima), tuvo la participación del politólogo argentino Andrés Malamud; la CEO de Datum Internacional, Urpi Torrado; y Carlos Meléndez, investigador y socio director de 50 más 1.

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