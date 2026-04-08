Estos nuevos rostros se postulan en las fórmulas de los aspirantes a la Presidencia Ricardo Belmont (Partido Cívico Obras), Carlos Álvarez (País para Todos) y Roberto Sánchez (Juntos por el Perú).

Algunos de los participantes en esas planchas fueron identificados por sus nexos y posturas de respaldo al vacado ex jefe de Estado Pedro Castillo y otros, por sus antecedentes o investigaciones que obran en los registros de la Fiscalía.

—El partido de Obras de Ricardo Belmont—

Uno de estos nuevos postulantes es Daniel Hugo Barragán, aspirante a la primera vicepresidencia por el Partido Cívico Obras. No solo fue cercano a Castillo Terrones, sino también al entonces partido Unión por el Perú (UPP), que mantuvo fuertes lazos con el cabecilla etnocacerista Antauro Humala, sentenciado por la asonada del ‘andahuaylazo’.

En abril del 2020 se desempeñó como asesor 2 del excongresista José Vega y, luego, en mayo, del grupo parlamentario Unión por el Perú, con un sueldo de 9.499 soles.

En 2021 postuló como vicepresidente de la República por UPP, pero no obtuvo éxito.

Entre 2021 y 2022, cuando Castillo era presidente, se desempeñó como asesor del despacho ministerial del entonces ministro de Comercio Exterior y Turismo, Roberto Sánchez. Poco después, entre septiembre y diciembre del 2022, fue designado ministro de Defensa.

(Foto: Presidencia)

Quien le sigue es Dina Irene Hancco. Ella postula a la segunda vicepresidencia por la plancha de Ricardo Belmont. Es bachiller en Educación por la Universidad Nacional Federico Villarreal, pero también tiene un pasado delictivo:

El 4 de setiembre del 2017 fue sentenciada por el Segundo Juzgado Penal Unipersonal de la sede Juliaca (Puno) a tres años y seis meses de pena privativa de la libertad suspendida por el delito de contrabando, la misma que fue cumplida, según el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

Pero eso no es todo. Este Diario pudo verificar que en el distrito fiscal de Puno figuran dos investigaciones en su contra: Una de fecha 8 de abril del 2009 por el delito de trata de personas, y otra del 11 de setiembre del 2009 por los delitos de falsedad genérica, asociación ilícita, corrupción y falsificación documentaria.

Fue parte de las filas de Alianza para el Progreso (APP) desde el 4 de mayo del 2017 hasta el 25 de enero del 2019. También perteneció a Unión por el Perú desde el 30 de setiembre del 2020 hasta el 18 de agosto del 2021. Actualmente forma parte de las filas del Partido Cívico Obras desde el 12 de julio del 2024.

Intentamos comunicarnos con la candidata, a través del área de prensa de la agrupación, pero al cierre de esta edición no obtuvimos respuesta.

—Un País para Todos de Carlos Álvarez—

Otra candidata polémica es María Cristina Chambizea. La aspirante a la primera vicepresidencia por País para Todos es bachiller en Ciencias Biológicas y también una defensora del golpista ex presidente Pedro Castillo y de Lilia Paredes, esposa del exmandatario y asilada en México tras el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

En la publicación del día 8 de diciembre del 2022, un día después del conocido golpe de Estado, Chambizea escribió lo siguiente: “Fuerza Lilia Paredes Navarro. Acá estamos. Soridad contigo, hermana. No me aúno al festín. ¡Fuerza!”. Ello, luego de la captura de Castillo cuando se dirigía a la Embajada de México.

El 23 de julio del 2021, tras el resultado electoral que dio como ganador a Castillo Terrones, difundió un mensaje de felicitaciones a favor de Paredes: “La primera dama del Bicentenario [es] ‘Cajacha’. Que las críticas y opiniones ridículas de que ‘se adapte’ o aprenda las ‘etiquetas sociales’ no te hagan cambiar; lleva nuestras costumbres e imponlas de nuestro Perú profundo. Dios te dé sabiduría para ser el complemento del Presidente (Castillo)”.

El 19 de julio dijo lo siguiente: “Buena vibra profesor Castillo. Dios le dé sabiduría para gobernar, sin miedo. Un profesor, campesino, rondero del Perú profundo; no es casualidad a 200 años del grito de independencia. Confiamos en usted; son tiempos de concertación y reconciliación de todos los peruanos. ¡Viva el Perú! ¡Viva Cajamarca! ¡Viva Chota!”.

Todas estas posturas en favor de Castillo se ven enfrentadas a las críticas o cuestionamientos de Carlos Álvarez contra el profesor.

En enero del 2024, el candidato presidencial aseguró que “le daría cadena perpetua a Castillo por lo que hizo con los niños con cáncer”.

“El entonces presidente Castillo hizo una ceremonia en el Patio de Honor de Palacio de Gobierno con un cheque de 4 mil millones de soles diciendo que iba a haber tratamiento, medicamentos oncológicos, todo para los niños con cáncer. […] Y luego salió Kurt Burneo, el ministro de Economía de entonces, y dijo que ese cheque no está presupuestado, que no existe ese dinero. Y muchos de esos niños han muerto”, afirmó Álvarez.

Cabe recordar que cuando fue cuestionado durante el ciclo de debates presidenciales del 2026 por Yonhy Lescano, al ser llamado telonero de Montesinos, Álvarez respondió —con ánimos de ataque— que Lescano fue telonero de Castillo.

Ahora bien, quien acompaña a Álvarez, en la segunda vicepresidencia, es Diego Edgar Guevara. El candidato es bachiller en Economía por la Universidad Andina del Cusco. Fue consultor del Consejo de Ministros en el 2017. En 2018 fue consultor FAG del Ministerio de Educación y gerente de Administración y Finanzas del partido Contigo. En 2020 fue tesorero titular en el partido Fuerza Moderna.

—Juntos por el Perú y la plancha de Sánchez—

Entre tanto, Roberto Sánchez lleva en su plancha presidencial a dos candidatas a la primera y segunda vicepresidencia de la República.

La aspirante al primer cargo es Analí Márquez Huanca. La postulante participó en las elecciones congresales extraordinarias del 2020 por el partido Renacimiento Unido Nacional por la circunscripción de Cusco. También se presentó a las elecciones regionales y municipales del 2022 para ocupar el cargo de alcalde provincial por Juntos por el Perú, pero no fue elegida.

En 2018 fue asistente administrativo 2 de la Gerencia Municipal de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas. En 2019 fue jefe de la Oficina Demuna de la Municipalidad Distrital de Llusco.

Al igual que Sánchez, la candidata usa la figura de Pedro Castillo en sus campañas electorales.

La segunda integrante es Brígida Curo Bustincio. Un informe de la Unidad de Investigación de El Comercio reveló que la candidata fue imputada ante el Ministerio Público de Puno por disturbios y violencia.

No registra estudios universitarios, ni técnicos. Solo tiene primaria y secundaria. Fue regidora distrital por el Movimiento Independiente Somos Perú entre 1999 y 2002. Participó en las elecciones generales del 2016 por el partido Frente Amplio por Justicia, Vida y Libertad por la circunscripción de Puno, pero no fue elegida.