El desorden continúa en la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El diputado Heber López, del Partido Cívico Obras, ya no presidirá ese grupo de trabajo. El cargo será asumido por su colega de bancada Henry Albañil.

El cambio fue comunicado durante la sesión del pleno de la Cámara de Diputados realizada el jueves. Ello a pesar de que la comisión sesionó el pasado lunes e incluso postergó tres veces la elección de su presidente y mesa directiva. Este proceso aún sigue pendiente de oficializarse.

El vocero de Obras, el diputado Víctor Piñán, aseguró que el cambio se trató de un acuerdo de bancada. “El perfil del señor Heber López Letona calza más para la comisión de Acusaciones Constitucionales, ya que es abogado”, argumentó.

La explicación se produjo después de que el diputado Arturo Alegría, de Fuerza Popular, pidiera conocer las razones de la modificación. “Entendemos que para hacer un cambio en la Comisión de Ética tiene que existir una motivación. Nos gustaría saber por qué ha existido el cambio”, señaló.

El diputado López enfrentó un proceso en el 2006 por presunto acto contra el pudor, que fue archivado y, por resolución fiscal, se anuló del registro.

En diálogo con El Comercio, el vocero de su bancada dijo desconocer ese caso e insistió en que fue reemplazado porque su perfil calza para integrar el grupo de Acusaciones Constitucionales.

Ya el lunes pasado, la Comisión de Ética inició sus actividades para el periodo 2026-2028 en medio de un clima de desorden y confusión. Ese día, el grupo de trabajo no eligió a su presidente ni abordó el caso del diputado Julián Pérez Mallqui, de Juntos por el Perú, acusado de agresiones físicas y psicológicas contra su expareja.

Además, el diputado Harvey Colchado, de Ahora Nación, puso su cargo a disposición de los miembros de la comisión tras una acusación fiscal por presunta negociación incompatible y falsedad ideológica. No obstante, permanecerá como miembro titular de ese grupo de trabajo.

Senado instala comisiones

En tanto, el Senado inició el jueves 13 el proceso de instalación de sus comisiones ordinarias. La Comisión de Constitución, una de las más influyentes del Parlamento por su influencia en el tablero político, eligió como presidente al senador Carlos Mesía, de Fuerza Popular.

Ese grupo de trabajo evalúa reformas constitucionales, modificaciones al Reglamento del Congreso y otras propuestas antes de que sean sometidas a consideración del pleno.

En la Cámara de Diputados, la Comisión de Constitución será presidida por Juntos por el Perú. Por ello, el especialista en temas parlamentarios Martín Cabrera señaló, en diálogo con El Comercio, que ese grupo de trabajo será “el punto donde el bicameralismo se va a probar de verdad”.

“Ello no ocurriría en los asuntos de interés de las comisiones de Economía, por ejemplo, que tendrán a Ahora Nación como cabeza en ambas cámaras”, agregó.

Para Cabrera, que Fuerza Popular haya puesto a un exmagistrado del Tribunal Constitucional al frente de Constitución en el Senado no es un dato menor. “Le da a esa comisión una autoridad técnica y una legitimidad que, guste o no a la oposición, condiciona el debate”.

El especialista explicó que cualquier texto que salga de la Cámara Baja tendrá que llegar al Senado con un sustento constitucional muy sólido, “porque ahí lo va a revisar alguien que durante años decidió qué era constitucional y qué no”.

“No lo leo solo como contrapeso ni solo como choque: es las dos cosas a la vez. El contrapeso opera elevando el estándar técnico del análisis. El choque va a aparecer donde las materias son más políticas que jurídicas. Por ejemplo, las agendas de reforma constitucional, el reconocimiento de nuevos derechos o beneficios, y sobre todo, las reformas a la estructura del Estado que tocan el modelo económico”, dijo.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE CONSTITUCIÓN DEL SENADO:

Presidente: Carlos Mesía (Fuerza Popular)

Vicepresidente: Roger Astucuri (Partido Cívico Obras)

Secretaria: Katherine Ampuero (Renovación Popular)

En tanto, la Comisión de Inteligencia eligió como presidente al senador Fernando Rospigliosi, de Fuerza Popular. Se trata de la única comisión que tiene como máximo a cinco senadores titulares y permanentes, no cuenta con miembros suplentes y se elige por todo el periodo parlamentario (2026-2031).

Rospigliosi fue presidente del Congreso anterior (el último Parlamento unicameral). Además, fue titular de la Comisión de Constitución en el periodo 2024-2025.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE INTELIGENCIA DEL SENADO:

Presidente: Fernando Rospigliosi (Fuerza Popular)

Vicepresidente: Carlos Caballero (Buen Gobierno)

Secretario: Humberto Morales

Por su parte, en la Comisión de Asuntos de Gestión del Estado y Contraloría del Senado fue elegido presidente el senador Percy Osorio, de Juntos por el Perú

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE ASUNTOS DE GESTIÓN DEL ESTADO Y CONTRALORÍA DEL SENADO:

Presidente: Percy Osorio (Juntos por el Perú)

Vicepresidente: Héctor Ventura (Fuerza Popular)

Secretaria: Mirtha Vásquez (Ahora Nación)

Y la Comisión de Asuntos de Desarrollo Productivo, Energía y Minas, Infraestructura y Trabajo eligió como presidente al senador Daniel Barragán (Partido Cívico Obras), oficial en retiro de la Fuerza Aérea y exministro de Defensa en el gobierno de Pedro Castillo.

MESA DIRECTIVA DE LA COMISIÓN DE DESARROLLO PRODUCTIVO:

Presidente: Daniel Barragán (Obras)

Vicepresidente: Nilson Flores (Buen Gobierno)

Secretaria: Karla Schaefer Cuculiza (Fuerza Popular)

Inconvenientes técnicos

El pleno de la Cámara de Diputados ratificó el jueves el cuadro de sus comisiones, que previamente la Junta de Portavoces había aprobado.

No obstante, durante la sesión hubo problemas con el sistema de votación electrónica. Lo que provocó la molestia del presidente de esa cámara, Oscar Reto, del Partido del Buen Gobierno.

“No puede ser que perdamos tanto tiempo para la labor legislativa, de representación y fiscalización en estas cosas técnicas. Hubo mucho dinero en esto”, dijo tras pedir que la Oficialía Mayor detecte a los responsables de las fallas.

Durante la sesión se confirmó que Juntos por el Perú tiene la presidencia de las comisiones de Constitución, Energía y Minas, Justicia y Acusaciones Constitucionales. En tanto, Fuerza Popular preside Inclusión Social, Medio Ambiente, Producción, Trabajo, Ciencia y Ordenamiento y Seguimiento Legislativo.

Además, Renovación Popular preside Defensa Nacional y Modernización de la Gestión del Estado; el Partido Cívico Obras lidera Desarrollo Agrario, Defensa del Consumidor y Economía; y el Partido del Buen Gobierno, Educación, Salud e Infraestructura.