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Resumen

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El desorden continúa en la Comisión de Ética Parlamentaria de la Cámara de Diputados. El diputado Heber López, del Partido Cívico Obras, ya no presidirá ese grupo de trabajo. El cargo será asumido por su colega de bancada Henry Albañil.

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