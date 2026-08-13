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Resumen

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Un día antes no había consenso. Pero este miércoles, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados selló un acuerdo por mayoría sobre la composición de las presidencias de las comisiones del nuevo período legislativo.

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