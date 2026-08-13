Un día antes no había consenso. Pero este miércoles, la Junta de Portavoces de la Cámara de Diputados selló un acuerdo por mayoría sobre la composición de las presidencias de las comisiones del nuevo período legislativo.

La sesión comenzó después de las 11:00 de la mañana. Cada bancada planteó ante la mesa de voceros qué grupos de trabajo buscaban presidir. Poco animada, la coalición de izquierda esta vez decidió mantenerse cuerda y respetar la composición de comisiones.

La reunión del martes fue suspendida a pedido de Ahora Nación, con la anuencia de Oscar Reto, presidente de la Cámara de Diputados. El desacuerdo obligó a las bancadas del Partido del Buen Gobierno (PBG), Partido Cívico Obras (PCO) y Juntos por el Perú (JP) a definir en las siguientes horas un cuadro de comisiones para presentarlo en la siguiente sesión.

Una vez reunidos, el miércoles, el primer planteamiento surgió de JP de ocupar cuatro grupos de trabajo de “peso”: Constitución, Reglamento y Relaciones Exteriores; Energía y Minas; Justicia y Derechos Humanos; y la Comisión de Acusaciones Constitucionales.

Fuerza Popular tenía intenciones de tener el control de Constitución. No solo por contar con diputados con experiencia en una comisión de esa naturaleza, sino para mantener el trabajo que venían realizando desde el Congreso pasado.

Según fuentes de este Diario, otro interesado en esa comisión era el Partido del Buen Gobierno.

—Cuadro de comisiones—

Cerca de las 11:30 de la mañana, una fuente de El Comercio informó que el cuadro de comisiones parlamentarias había sido aprobado. Detrás de ese acuerdo, sin embargo, los ánimos no eran buenos.

Las miradas del Buen Gobierno y Fuerza Popular se posaron principalmente en la bancada de Juntos por el Perú, por la disputa por el control de algunas de las comisiones clave.

Este Diario supo desde julio pasado que además de Constitución, Fuerza Popular también apuntaba a presidir Economía, Banca, Finanzas e Inteligencia Financiera. El mismo interés lo tenía el partido de Jorge Nieto, el excandidato presidencial.

Entre tanto, Renovación Popular buscaba ocupar la titularidad de Defensa y Orden Interno; y Justicia y Derechos Humanos.

—Acuerdo de Junta de Portavoces—

En ese punto de la reunión, las cuatro comisiones solicitadas por Juntos por el Perú ya habían quedado definidas. En Constitución, la bancada asumiría la presidencia, mientras que el Partido del Buen Gobierno y Obras ocuparían la vicepresidencia y la secretaría, respectivamente.

En la Comisión de Energía y Minas, Obras quedó con la vicepresidencia y el Partido del Buen Gobierno con la secretaría.

La misma distribución se repitió parcialmente en Justicia y Derechos Humanos, donde Buen Gobierno asumió la vicepresidencia y Ahora Nación la secretaría.

Finalmente, en la Comisión de Acusaciones Constitucionales, Fuerza Popular obtuvo la vicepresidencia y Buen Gobierno la secretaría.

Mientras tanto, Fuerza Popular quedó a cargo de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social, con Renovación Popular en la vicepresidencia y Juntos por el Perú en la secretaría.

La bancada naranja también obtuvo la presidencia y la vicepresidencia de Inclusión Social, Familia, Mujer y Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, mientras que la secretaría recayó en Juntos por el Perú.

Una distribución similar se aplicó en la Comisión de Medio Ambiente y Sostenibilidad: Fuerza Popular asumió la presidencia y la vicepresidencia, y Juntos por el Perú, la secretaría.

Adicionalmente, la Comisión de Ordenamiento y Seguimiento Legislativo quedó bajo la presidencia de Fuerza Popular, con Renovación Popular en la vicepresidencia y la secretaría.

Una fuente de El Comercio indicó que desde el inicio de las negociaciones de las comisiones ya sabían que a la izquierda le iban a otorgar las comisiones de “menos peso”.

En cuanto a Renovación Popular, la Junta de Portavoces acordó que encabece Defensa Nacional; Modernización del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos.

En tanto, decidió que el Partido Cívico Obras tenga la presidencia de Desarrollo Agrario; Defensa del Consumidor y Regulación de los Servicios Públicos; y la Comisión de Ética Parlamentaria.

Fuentes de este Diario informaron que la Comisión de Ética fue una pieza clave en la distribución de las comisiones entre las bancadas de izquierda.

Cuando la Junta de Portavoces fue suspendida el martes, apenas se habían cerrado tres puntos: el retorno a la presencialidad, que la Semana de Representación se realice del 24 al 28 de agosto y que la Comisión de Ética sea presidida por el Partido Cívico Obras.

Este último acuerdo, sin embargo, se había debilitado hacia el miércoles por la mañana. La presidencia de Ética, que parecía definida un día antes, volvió a entrar en suspenso porque, aparentemente, existía la intención de JP de presidirla.

Minutos antes de que comenzara la Junta de Portavoces, a las 10:41 de la mañana, Ernesto Zunini, vocero de Juntos por el Perú, ofreció una conferencia de prensa en el Palacio Legislativo.

Allí —entre otros puntos— ratificó la postura de su bancada: saludar y respetar que Obras asumiera la presidencia de la Comisión de Ética.

No obstante, no respondió claramente sobre las riñas o pugnas informadas a este Diario, cuando El Comercio se lo consultó públicamente.