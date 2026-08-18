El bloque de izquierda, integrado por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno, tendrá mayoría en la Comisión Bicameral de Presupuesto y en la Comisión Permanente del Congreso.

El pleno del Congreso ratificó el lunes 17 de agosto la conformación de la Comisión Bicameral de Presupuesto, que estará integrada por 38 miembros.

De ese total, 20 corresponden al bloque de izquierda: cuatro senadores y cinco diputados de Juntos por el Perú; dos senadores y tres diputados del Partido del Buen Gobierno; dos senadores y dos diputados del Partido Cívico Obras; y un senador y un diputado de Ahora Nación.

El bloque de derecha, integrado por Fuerza Popular y Renovación Popular, tendrá 18 representantes: siete senadores y seis diputados de Fuerza Popular; y tres senadores y dos diputados de Renovación Popular.

La mencionada comisión se encargará de evaluar los proyectos de ley referidos al Presupuesto, Endeudamiento y Equilibrio Financiero, además de las iniciativas sobre créditos suplementarios, habilitaciones y transferencias de partidas, así como la Cuenta General de la República.

Además, el Reglamento del Congreso establece que este grupo debe realizar seguimiento al presupuesto por resultados, al cumplimiento de metas e indicadores de gestión y a la implementación de las recomendaciones formuladas por la Contraloría General de la República.

Comisión Permanente

En tanto, el pleno ratificó que la Comisión Permanente esté integrada por 28 parlamentarios, además de los cuatro miembros de la Mesa Directiva de cada cámara. En total, serán 36 integrantes.

De ese total, 19 corresponden al bloque de izquierda: tres senadores y tres diputados de Juntos por el Perú; dos senadores y dos diputados del Partido del Buen Gobierno; un senador y dos diputados del Partido Cívico Obras; y un senador y un diputado de Ahora Nación. A ellos se suman los cuatro integrantes de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados.

El bloque de derecha tendrá 17 representantes: cinco senadores y cuatro diputados de Fuerza Popular; dos senadores y dos diputados de Renovación Popular; además de los cuatro miembros de la Mesa Directiva del Senado.

Entre las funciones de la Comisión Permanente está presentar acusaciones ante el Congreso contra los más altos funcionarios del Estado por infracción de la Constitución o por cualquier delito que cometan en el ejercicio de sus funciones.

El Reglamento del Congreso establece entre sus atribuciones designar al contralor general de la República, a propuesta del presidente de la República, y ratificar la designación del presidente del Banco Central de Reserva (BCR) y del superintendente de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones (SBS), entre otros asuntos.

Consensos

El especialista en temas parlamentarios Carlos Maguiña señaló que esta composición obligará al gobierno de Keiko Fujimori a buscar consensos con los grupos de izquierda para sacar adelante lo relacionado con la Ley de Presupuesto.

“No es difícil en la medida en que haya buenos operadores políticos de parte del gobierno. La Ley de Presupuesto es un tema mayormente técnico en el que se buscarán consensos. Todo pasará por esa búsqueda”, dijo a El Comercio.

El especialista en asuntos parlamentarios Alejandro Rospigliosi destacó que el Ejecutivo “tendrá que hilar muy fino para lograr resultados positivos en ambas comisiones”.

“Pero, tal como van en estos primeros días, con ese equipo que tiene, no va a llegar a ninguna parte. En la Ley de Presupuesto, por ejemplo, quien va a sustentar es el mismo ministro imprudente que dice que un poco de agua en las rodillas no es problema. Ha demostrado torpeza política e indolencia”, añadió, en referencia al ministro de Economía, Elmer Cuba.

No obstante, Rospigliosi añadió que el Partido del Buen Gobierno podría no votar en el mismo sentido que Juntos por el Perú en asuntos vinculados al gasto público.

“La alianza fáctica entre ellos no es para todos los temas. En temas que tengan que ver con la austeridad del gasto público, estoy seguro de que el Partido del Buen Gobierno votará en abstención o no apoyará propuestas que atenten contra el equilibrio fiscal”, dijo.