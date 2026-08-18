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Resumen

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El bloque de izquierda, integrado por Juntos por el Perú, Ahora Nación, Partido Cívico Obras y Partido del Buen Gobierno, tendrá mayoría en la Comisión Bicameral de Presupuesto y en la Comisión Permanente del Congreso.

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