El ministro Elmer Cuba, quien dirige la cartera de Economía y Finanzas del gobierno de Keiko Fujimori, ha comentado esta tarde que sí está en agenda la reducción del número de ministerios. En entrevista con RPP, Cuba confirmó que es un tema que está en conversación.

“Sí, está en agenda, pero preliminarmente, todavía el MEF no ha opinado al respecto, pero es parte de lo que está en discusión. Cuando tengamos algo que comunicar será en las instancias correspondientes”, remarcó.

Si bien aún no hay tantos detalles del tema, como indicó, ante la consulta de si considera conveniente esta medida para mejorar la gestión del Gobierno, Cuba respondió que “quizá hay dos o tres ministerios muy pequeños que podrían ser subsumidos (incluidos en otras carteras)”.

Agrega que la función no desaparece, “ya que esa función siempre la ha tenido otro ministerio. La pregunta es cómo brindamos el mejor servicio con ministerios más chicos o más grandes y poderosos, con mejores equipos. El servicio mismo no está en discusión, ya que alguien tiene que realizarlo”, indicó.

En la entrevista aclaró que aunque esta medida se encuentra en agenda, no es algo urgente en este momento, en vista de que existen otros temas que se están priorizando como el fenómeno de El Niño, el combustible, la crisis de Petro-Perú, entre otros temas.

Además de este tema, el ministro se disculpó por su expresión “poco feliz” respecto a las lluvias e inundaciones ocurridas ayer, frase que también fue cuestionada por la presidenta Keiko Fujimori.

“Si alguien se ha sentido ofendido le pido mil disculpas. Estoy de acuerdo con lo que dijo la presidenta. Es una expresión coloquial y viendo con más calma lo que está ocurriendo, expresa otra preocupación”.

Como se recuerda, el ministro pidió no “exagerar” ante los daños ocasionados por las precipitaciones, que las personas no deberían perder la vida ni sus viviendas como consecuencia del fenómeno El Niño y señaló que los daños en la infraestructura pública pueden ser reparados. “Tampoco exageremos por un poco de agua en las rodillas”, agregó.