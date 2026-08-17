El ministro también se disculpó por su "expresión poco feliz" sobre las lluvias e inundaciones durante una entrevista en Exitosa esta mañana.
El ministro también se disculpó por su "expresión poco feliz" sobre las lluvias e inundaciones durante una entrevista en Exitosa esta mañana.
/ HUGO PEREZ
Por Redacción EC

El ministro Elmer Cuba, quien dirige la cartera de Economía y Finanzas del gobierno de Keiko Fujimori, ha comentado esta tarde que sí está en agenda la reducción del número de ministerios. En entrevista con RPP, Cuba confirmó que es un tema que está en conversación.

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