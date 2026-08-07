El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevará al Tribunal Constitucional (TC) cuatro normas aprobadas durante el período anterior que, según advirtió su titular, Elmer Cuba, vulneran la Constitución y ponen en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.

“Si no hacemos nada con por lo menos cuatro normas que están aprobadas y no fueron observadas por el Ejecutivo en su momento, el déficit fiscal puede ir al 3%, no solamente un año, sino los próximos cinco años. Y la deuda pública podría seguir subiendo hasta un 35%. Esto no va a ocurrir”, afirmó durante su primera conferencia de prensa como ministro.

Cuba no precisó cuáles son las cuatro leyes, pero indicó que el Gobierno priorizará las que tienen “más ceros”, en referencia a aquellas que representan un mayor costo para el fisco. Estas forman parte de un grupo de normas aprobadas por el Congreso que, según sostuvo, generan gasto público y contravienen las restricciones establecidas en la Constitución.

El titular del MEF señaló que su gestión realizará las acciones necesarias para que el TC evalúe las normas. “Vamos a hacer nuestros mejores oficios para que el Tribunal Constitucional, así como ha fallado correctamente, pueda también, por las mismas razones, evaluar esas normas que han violado la Constitución”, sostuvo.

Cuba explicó que una pérdida de solvencia fiscal elevaría el pago de intereses de la deuda y reduciría los recursos disponibles para inversión pública, infraestructura y servicios. Añadió que el incremento de la tasa de interés de los bonos peruanos también terminaría encareciendo créditos como los hipotecarios.

El ministro informó, además, que se reunió con el pleno del Consejo Fiscal para exponer las condiciones en las que su gestión recibió las cuentas públicas. Según indicó, existen gastos que no fueron incluidos en el presupuesto vigente, por lo que el MEF prepara una nueva trayectoria de ajuste fiscal para los próximos años.

MEF evalúa modificar las reglas fiscales

Cuba anunció que el MEF evalúa modificar desde el próximo año algunos parámetros de las reglas fiscales. Entre las medidas planteadas se encuentra elevar el límite de deuda pública de 30% a 32% del PBI y revisar la trayectoria prevista para reducir el déficit fiscal.

“Posiblemente podamos elevar la regla fiscal para el próximo año, luego de repensar todo el tema. Vamos a moverla en el margen: hoy estamos en 30% de deuda y vamos a ponerlo en 32%. Igual, la regla de déficit fiscal, que termina en 1%, la vamos a elevar a 1,2%. Estamos evaluando eso”, señaló.

El ministro indicó que también se revisarán los parámetros utilizados para establecer el techo del gasto público. Sostuvo que los ajustes permitirían adecuar la política fiscal al contexto del nuevo gobierno “sin poner en riesgo para nada las cuentas fiscales”.

Cuba agregó que su gestión encontró obligaciones que no fueron contempladas en el presupuesto vigente. Por ello, el MEF trabaja en una nueva trayectoria de ajuste fiscal para los próximos años.

Economía crecería 3,5% este año

El titular del MEF proyectó que la economía peruana crecerá por lo menos 3,5% este año, por encima del cálculo de 3,2% realizado por la administración anterior. Estimó que, sin los efectos del Niño Costero, la expansión habría llegado a aproximadamente 4,5%.

“Vamos a crecer por lo menos 3,5% este año. Sin El Niño, el Perú habría crecido tranquilamente 4,5%”, afirmó. Cuba señaló que la pesca de anchoveta cayó alrededor de 80% y que la agricultura también registra efectos negativos en la productividad de distintos cultivos.

Para el próximo año, anticipó la presencia de un Niño global que podría ocasionar daños en infraestructura pública y privada e interrumpir temporalmente carreteras y cadenas logísticas. Sin embargo, consideró que su impacto sobre el PBI podría ser menor y estimó que, si se produce el rebote esperado en la pesca, la economía registraría un crecimiento similar o ligeramente mayor al de este año.

Cuba añadió que el Gobierno buscará establecer un piso de crecimiento de 4% durante su período mediante la reactivación de inversiones y medidas orientadas a elevar la productividad.

Petro-Perú no será privatizada

Cuba descartó que el Gobierno evalúe privatizar Petro-Perú y afirmó que el nuevo directorio tiene el encargo de evitar el colapso financiero de la empresa, reducir sus pérdidas y conseguir que vuelva a generar utilidades.

“Si pensásemos privatizar Petro-Perú, lo hubiera anunciado esta mañana. No es el caso. No nombramos a un directorio de lujo para privatizarlo”, sostuvo.

El ministro señaló que el directorio tendrá autonomía para revisar el proceso de reorganización y modificar las medidas que considere necesarias para conseguir que la empresa genere un flujo financiero positivo. Indicó, además, que sus integrantes cuentan con el “máximo respaldo del Gobierno”.

Respecto de los US$2.000 millones vinculados al financiamiento de la reorganización de Petro-Perú, Cuba sostuvo que ya no existe resistencia a continuar por ese camino. “Ha habido resistencia, efectivamente, de ir por ese camino, pero ya no hay resistencia. Así que todo va a fluir”, afirmó.