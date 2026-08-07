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Resumen

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) llevará al Tribunal Constitucional (TC) cuatro normas aprobadas durante el período anterior que, según advirtió su titular, Elmer Cuba, vulneran la Constitución y ponen en riesgo la sostenibilidad de las cuentas públicas.

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