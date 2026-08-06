La designación de Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) fue respaldada por economistas consultados por El Comercio, quienes destacaron la experiencia y trayectoria de los tres elegidos, así como la señal de continuidad que transmiten sus nombramientos.

Diego Macera, director del Instituto Peruano de Economía (IPE), calificó las tres designaciones como “una muy buena noticia para el BCR y para el país”. El economista destacó especialmente la experiencia de Choy Chong dentro del Banco, tanto como funcionaria de alto nivel como durante sus últimos cinco años en el Directorio.

“Miguel y Gustavo también han pasado ya por el Directorio y son economistas de primer nivel. Para Gustavo es su tercera designación y Miguel ha sido vicepresidente cinco años”, sostuvo.

Hugo Perea, economista jefe para Perú de BBVA Research, coincidió y consideró que la decisión del Ejecutivo contribuirá a mantener la continuidad en la política monetaria y en la conducción del banco.

Perea resaltó que Choy Chong y Palomino formaron parte del Directorio saliente, mientras que Yamada ya ocupó anteriormente el cargo. Precisó que los tres cuentan con la experiencia y la preparación necesarias para integrar la máxima autoridad institucional del BCR.

“Han conformado directorios del Banco Central cuyo trabajo se ha reflejado en lo que tenemos hoy en día: una gran estabilidad monetaria. Ellos han sido parte de esa gestión”, afirmó.

El economista destacó la formación de Palomino en economía y finanzas, el doctorado en Economía de Yamada y la experiencia de Choy Chong como funcionaria del BCR y conocedora de la banca central y los sistemas de pagos.

Luis Miguel Castilla, exministro de Economía y Finanzas, también calificó los nombramientos como una excelente noticia, al tratarse de tres economistas de primer nivel, con trayectorias que consideró impecables y el conocimiento adquirido tras haber integrado anteriormente el Directorio. “El Banco Central mantiene un cuerpo colegiado solvente e independiente”, sostuvo.

Castilla señaló que la continuidad de directores que conocen el funcionamiento interno del banco refuerza su autonomía frente al ciclo político, protege la credibilidad del esquema de metas de inflación durante un año de renovación política y permite mantener la conducción monetaria sin curvas de aprendizaje.

Inés Choy Chong, Luis Miguel Palomino y Gustavo Yamada cuentan con experiencia previa en el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) y fueron designados por el Ejecutivo para integrar la entidad durante el nuevo período.

Los nombramientos fueron oficializados mediante la Resolución Suprema N.° 250-2026-PCM, fechada el 5 de agosto y publicada el jueves 6 de agosto en el diario oficial El Peruano. La norma precisó que los tres economistas fueron designados como miembros del Directorio en representación del Poder Ejecutivo.

La resolución fue suscrita por la presidenta de la República, Keiko Fujimori; el presidente del Consejo de Ministros, Luis Galarreta; y el ministro de Economía y Finanzas, Elmer Cuba. Las designaciones se produjeron después de que Julio Velarde aceptara la propuesta de Fujimori para continuar al frente del BCR por un nuevo período de cinco años, hasta el 2031.

Los tres directores cuentan con experiencia previa dentro del organismo. Palomino fue director del BCR durante el período 2016-2021 y ejerció la vicepresidencia del Directorio. Actualmente preside el IPE, donde anteriormente fue director, consultor y principal funcionario ejecutivo. También dirige la Maestría en Finanzas de la Universidad del Pacífico. Es economista por esa casa de estudios y doctor en Finanzas por la Wharton School de la Universidad de Pensilvania.

Choy Chong es una economista de carrera del BCR, institución a la que ingresó en 1977 tras culminar el Curso de Extensión Universitaria. Fue gerenta central de Operaciones desde 1994 y gerenta general entre agosto de 2020 y febrero de 2021. Integra el Directorio desde noviembre de 2021 y se desempeña como su vicepresidenta. Cuenta con una maestría en Economía por Rice University y es licenciada en Economía por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos.

Yamada es profesor principal y actual vicerrector de Investigación de la Universidad del Pacífico. Integró el Directorio del BCR entre diciembre de 2013 y agosto de 2016, y volvió a ejercer el cargo durante el período 2016-2021. Es economista por la Universidad del Pacífico y tiene una maestría y un doctorado en Economía por la Universidad de Columbia. También fue viceministro de Promoción Social, economista sénior del Banco Interamericano de Desarrollo y economista fiscal en el Fondo Monetario Internacional.

Los retos del nuevo Directorio

Macera señaló que uno de los principales retos del nuevo Directorio será conducir la política monetaria durante los próximos meses y evitar que los choques de oferta derivados de la guerra en Irán y del Fenómeno El Niño (FEN) contaminen las expectativas de inflación.

También mencionó el manejo de la volatilidad del tipo de cambio y, en el ámbito operativo, a puesta en marcha de la fase 4 de la Estrategia de Interoperabilidad mediante TAPP, la plataforma de pagos minoristas.

Castilla coincidió en que el principal desafío será administrar choques de oferta que el BCR no controla, entre ellos la volatilidad del precio del petróleo y un eventual Fenómeno El Niño, sin permitir que sus efectos contaminen las expectativas de inflación.

El exministro advirtió que este escenario podría obligar al banco a elevar la tasa de referencia. “Si bien un eventual endurecimiento de la política monetaria no es lo deseable para una economía en recuperación, el mandato del Banco Central es claro, devolver la inflación al rango meta”, remarcó.

Perea coincidió en que la prioridad será preservar la estabilidad monetaria alcanzada por el BCR bajo la conducción de Velarde, con el respaldo del Directorio y del equipo técnico de la institución. No obstante, planteó que todavía existe espacio para fortalecer la autonomía del banco mediante un cambio en la forma y los plazos en los que se renuevan sus autoridades.

El economista propuso ampliar a siete años el período de los directores para que no coincida con el ciclo presidencial. También planteó que la renovación sea parcial y escalonada, con el cambio de uno de sus integrantes cada año.

“Lo ideal sería que esto sea un proceso muy parsimonioso, muy suave, que no genere esta ansiedad que a veces se percibe durante las elecciones sobre quiénes van a dirigir el Banco Central”, explicó.

Perea desarrolló esta propuesta en el artículo ‘BCR: autonomía y ciclo electoral’, publicado en El Comercio el 7 de julio. En esa columna sostuvo que los períodos más extensos y las renovaciones escalonadas, como ocurre en bancos centrales de la región como los de Brasil y Chile, contribuirían a mantener la política monetaria aislada del proceso electoral.

¿Cómo se elige al Directorio del BCR?

El BCR es gobernado por un Directorio compuesto por siete integrantes. El Poder Ejecutivo designa a cuatro de ellos, incluido el presidente de la institución. Los otros tres son elegidos por el Senado con el voto de la mayoría absoluta de su número legal de miembros. A esta cámara también le corresponde ratificar al presidente del BCR.

En el actual sistema bicameral, corresponde al Senado elegir a los tres representantes del Poder Legislativo y ratificar el nombramiento del presidente del BCR. Con las tres designaciones oficializadas por el Ejecutivo, queda pendiente la elección de esos tres integrantes para completar el Directorio que ejercerá funciones durante los próximos cinco años.

Los directores son nombrados por el período constitucional correspondiente a la Presidencia de la República y no representan a ninguna entidad ni interés particular. Antes de asumir sus cargos deben prestar juramento ante la Corte Suprema de Justicia.