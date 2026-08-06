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Resumen

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La designación de Inés Marylin Choy Chong, Luis Miguel Palomino Bonilla y Gustavo Adolfo Yamada Fukusaki como representantes del Poder Ejecutivo en el Directorio del Banco Central de Reserva (BCR) fue respaldada por economistas consultados por El Comercio, quienes destacaron la experiencia y trayectoria de los tres elegidos, así como la señal de continuidad que transmiten sus nombramientos.

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