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Resumen

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El Ejecutivo alista un pedido de facultades para legislar durante 120 días en distintas materias, entre ellas la tributaria. Un borrador preliminar del proyecto de ley, que todavía no ha sido presentado al Congreso y podría sufrir modificaciones, plantea cambios en los regímenes empresariales, incentivos vinculados al empleo y la capacitación, así como otros ajustes en la Ley del Impuesto a la Renta (IR).

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.