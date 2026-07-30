Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto, comenta que van a presentar la propuesta al nuevo MTC y, según cuenta, atribuye a las aerolíneas las dilaciones en encontrar una solución al tema de la TUUA de transferencia internacional.
Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP) en el nuevo aeropuerto, comenta que van a presentar la propuesta al nuevo MTC y, según cuenta, atribuye a las aerolíneas las dilaciones en encontrar una solución al tema de la TUUA de transferencia internacional.
/ ANTONIO MELGAREJO
Por Claudia Inga Martínez

A poco más de un año de haber iniciado operaciones, Juan José Salmón, CEO de Lima Airport Partners (LAP), conversa con este Diario sobre sus resultados, las inversiones encaminadas y propuestas de solución a los temas pendientes de la operatividad del aeropuerto, como migraciones, la controversia sobre la TUUA de conexiones internacionales, entre otras. Además, adelanta las inversiones en Lima Airport City o Ciudad Aeropuerto para potenciarse como hub logísticos y de servicios.

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