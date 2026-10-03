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Un vuelo seguro se construye mucho antes del despegue

“Tanto el regulador como el operador peruano deberían tomar en cuenta que cerrar esa brecha beneficia a cada piloto, cada tripulante y, sobre todo, a cada pasajero que aborda un avión en el Perú”.

    Ronald Viñas
    Por

    presidente del Sindicato de Pilotos de LATAM Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Foto:Shutterstock
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    La fatiga es uno de los factores de riesgo mejor documentados en la aviación mundial. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, está asociada a una quinta parte de los accidentes en operaciones aéreas a nivel global. No se trata de una percepción gremial, sino de una variable que reguladores y operadores en todo el mundo llevan décadas gestionando con protocolos específicos.

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    OpiniónBasada en la interpretación y juicio de hechos y datos hechos por el autor.