Un vuelo seguro se construye mucho antes del despegue

La fatiga es uno de los factores de riesgo mejor documentados en la aviación mundial. Según la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) de Estados Unidos, está asociada a una quinta parte de los accidentes en operaciones aéreas a nivel global. No se trata de una percepción gremial, sino de una variable que reguladores y operadores en todo el mundo llevan décadas gestionando con protocolos específicos.

En el Perú, todavía hacen falta medidas para gestionar eficientemente la fatiga. Recién el año pasado se corrigió un vacío normativo sobre la contabilización de las horas de vuelo. Es un avance necesario, pero apenas el punto de partida de una tarea regulatoria más amplia, que otros países de la región ya completaron hace años.

Desde Siplap hemos planteado la seguridad operacional como uno de nuestros principales ejes, porque un marco débil en gestión de fatiga constituye una brecha que compromete a toda la cadena: pilotos, tripulaciones, controladores aéreos y, al final, a quienes ocupan un asiento en cabina.

La gestión de la fatiga no depende solo de cuántas horas se contabilizan, sino de cómo se organizan los turnos y de la posibilidad real de planificar y recuperar el descanso. Cambios frecuentes en las programaciones o jornadas exigentes pueden afectar la recuperación del piloto y, con ello, su capacidad de respuesta ante escenarios adversos.

Por eso, las condiciones de descanso y la estabilidad de las programaciones no deberían entenderse solo como beneficios laborales, sino como herramientas de prevención. Un piloto con condiciones adecuadas para descansar está en mejores condiciones para tomar decisiones y mantener su nivel de alerta durante una operación.

En esa línea, la negociación colectiva de Siplap incorpora la seguridad operacional, la gestión de la fatiga y una mayor estabilidad en la programación de los vuelos, aplicando al trabajo cotidiano de los pilotos los mismos principios de prevención que la aviación internacional reconoce desde hace décadas. El caso del accidente ocurrido en julio del 2022 en el Aeropuerto Jorge Chávez, en el que un avión colisionó con un camión de bomberos y dejó tres personas fallecidas, es una muestra de lo que está en juego: en su investigación, la Comisión de Investigación de Accidentes de Aviación (CIAA) identificó múltiples factores contribuyentes, entre ellos la fatiga y la reducción del nivel de alerta en los controladores aéreos como uno de los elementos del entorno operativo que deben revisarse. Ejemplos como este son un recordatorio de que cerrar la brecha regulatoria en materia de fatiga no es un asunto abstracto, sino una condición para operar con mayores márgenes de seguridad.

Tanto el regulador como el operador peruano deberían tomar en cuenta que cerrar esa brecha beneficia a cada piloto, cada tripulante y, sobre todo, a cada pasajero que aborda un avión en el Perú.