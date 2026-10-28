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Equidad de género como motor de crecimiento

“La verdadera competitividad de las empresas peruanas dependerá de su capacidad para transformar la equidad en una estrategia viva”.

    María Julia Sáenz
    Por

    Head of Tax & Legal de KPMG en el Perú y Co-chair de Women Corporate Directors (WCD) Perú

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    Resumen

    Este resumen es generado por inteligencia artificial y revisado por la redacción.

    Ilustración: El Comercio
    Ilustración: El Comercio

    El panorama corporativo global atraviesa una etapa de redefinición acelerada en medio de incertidumbres de distintos orígenes. Entre la volatilidad macroeconómica, la disrupción tecnológica impulsada por la inteligencia artificial y las complejas dinámicas geopolíticas, las organizaciones se ven forzadas a cuestionar sus modelos tradicionales de liderazgo. En este contexto de permanente transformación, la reciente publicación del Global Female Leaders Outlook 2026 de KPMG –basado en entrevistas a 634 líderes corporativas de 46 países– ofrece una radiografía de cómo las mujeres líderes perciben su entorno, sus carreras y, de manera crítica, el estado actual de la diversidad e inclusión en los directorios empresariales.

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