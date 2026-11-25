Cada diciembre, abrir una pequeña ventana para descubrir una sorpresa se convierte en un ritual que ya adoptan miles de personas alrededor del mundo. Puede ser un chocolate, un perfume, una crema o incluso una joya. Los calendarios de Adviento han dejado de ser exclusivamente un entretenimiento infantil para convertirse en una de las apuestas más atractivas de las marcas durante la temporada navideña.

Aunque hoy todo se apega a la viralidad y el lifestyle, la historia de este objeto de deseo se remonta a la Alemania del siglo XIX, cuando las familias protestantes comenzaron a desarrollar distintas maneras de contar los días que faltaban para Navidad. En algunos hogares se dibujaban 24 líneas de tiza en las puertas y los niños borraban una cada día. En otros, se encendían velas que se consumían progresivamente o se colocaba una imagen religiosa diaria para acompañar la espera por el nacimiento de Jesús. ¿La idea? convertir la cuenta regresiva en una actividad familiar y también en una preparación espiritual para la celebración.

De la fe a lo comercial

Uno de los nombres fundamentales en la historia de esta tradición es el del editor alemán Gerhard Lang. Cuando era niño, su madre preparaba para él un cartón con 24 pequeños dulces, uno por cada día de diciembre hasta Navidad. Años después, inspirado en ese recuerdo, Lang desarrolló una versión impresa que comenzó a comercializarse en 1908. En lugar de golosinas, contenía ilustraciones que los niños podían recortar y pegar sobre otro cartón. En tanto, alrededor de 1920, aparecieron los primeros modelos con pequeñas ventanas que podían abrirse para descubrir una imagen escondida. Así nació el formato que conocemos actualmente.

La incorporación de chocolates llegó décadas después y ayudó a popularizar todavía más estos productos. Sin embargo, su evolución no se detuvo allí. Después de la Segunda Guerra Mundial, los calendarios comenzaron a expandirse fuera de Alemania y, con el paso de los años, las marcas encontraron en ellos una oportunidad para ofrecer algo más que una cuenta regresiva: una experiencia de descubrimiento, colección y consumo. Hoy existen propuestas para prácticamente todos los gustos y presupuestos.

En 2026, los calendarios de belleza siguen ocupando un lugar privilegiado. Entre los más comentados están los de Dior, con una presentación inspirada en su histórica dirección de la avenida Montaigne en París. También destacan las propuestas de Charlotte Tilbury, Sephora, Liberty London y Revolve en Estados Unidos, siendo este último señalado por Harper’s Bazaar como uno de los lanzamientos más virales de la temporada. La expectativa, responde tanto a la posibilidad de probar diferentes productos como a la percepción de obtener un valor superior al precio de compra.

Calendario de adviento Sentua La edición especial de calendario de Adviento de Sentua reúne fragancias, productos de ‘skincare’, maquillaje y cuidado capilar profesional en una cuenta regresiva inolvidable. Son 12 casillas y los productos ascienden a más de S/3 mil soles en total. Disponible en tiendas Sentua y en sentua.com. Su precio es de S/1.299. (Foto: Difusión) 1/6 Calendario de adviento Todomoda Un calendario con pequeñas sorpresas para sorprender a los que más quieres. La opción que presenta Todomoda cuenta con 6 ventanas de sorpresas: llavero de mini memo - agarre autoadhesivo para celular - Strap para celular - Peine - Llavero de peluche - 3 pins, por un precio de S/69.90. Disponible en tiendas Todomoda y en pe.todomoda.com (Foto: Difusión) 2/6 Calendario de adviento Maybelline El calendario perfecto para las beauty lovers. Maybelline cuenta con un pack de sus productos estrella más un neceser para llevarlos a todas partes en esta temporada de fiestas. Disponible en Aruma y aruma.pe. Precio S/ 339.90. (Foto: Difusión) 3/6 Calendario de adviento Littlest Pet Shop Una opción divertida para los engreídos del hogar. El calendario de adviento de los clásicos Littlest Pet Shop cuenta con 24 ventanas de sorpresas: entre pequeñas mascotas, accesorios y stickers. Disponible en Falabella y falabella.com. Precio: S/149.90. (Foto: Difusión) 4/6 Calendario de adviento Nespresso x Swarovski Descubre 24 días de sorpresas con una selección especial de cafés que te invitan a explorar nuevos aromas y sabores del mundo a diario. Además, disfruta de un ‘travel mug’ de edición especial, exclusivo de este calendario de Adviento creado por Nespresso junto a Swarovski. Disponible en la tienda principal de Nespresso en el Jockey Plaza, así como en los ‘pop-ups’ de la marca en Larcomar, Wong Balta y Parque La Molina. Precio en tienda. (Foto: Difusión) 5/6 Calendario de adviento Loccitane en Provence Loccitane en Provence presenta dos opciones para disfrutar la dulce espera en estas fiestas navideñas: los calendarios navideños Prestige (con productos de tamaño regular) y Clásico (que viene en ‘travel size’). Ambos incluyen 24 productos de las diferentes categorías de la marca: desde cuidado capilar hasta facial, corporal y manos, con distintas propuestas para regalar. Están disponibles en las tiendas de Jockey Plaza, Larcomar, Real Plaza Salaverry, Rambla San Borja, Plaza San Miguel y Mallplaza Trujillo. Precios en tienda. (Foto: Difusión) 6/6

La belleza también se involucra

Pero la belleza no es la única categoría que ha encontrado una oportunidad en esta tradición. LEGO y Squishmallows, por ejemplo, apuestan por juguetes y personajes coleccionables. En gastronomía también aparecen propuestas más sofisticadas, como el calendario de chocolates desarrollado por Lindt.

Sin embargo, no todos los lanzamientos reciben aplausos. Uno de los casos más comentados de esta temporada es el de SKIMS, la marca de Kim Kardashian, cuyo calendario de 12 días se comercializó por 148 dólares. El problema apareció cuando una creadora de contenido publicó un video abriendo cada compartimento y mostró que el paquete incluía principalmente horquillas, ligas para el cabello, pinzas, cintillos y llaveros. Para muchos usuarios, la variedad y el valor de los artículos no justificaban el precio. Ante las críticas, la empresa ofreció a los compradores la posibilidad de recibir un reembolso completo o crédito para futuras compras.

La polémica también deja una lección para las marcas: en tiempos de redes sociales, la experiencia de abrir un producto puede convertirse en su mejor publicidad o en su peor campaña. Los consumidores ya no solo quieren una caja bonita o un nombre reconocido; esperan que cada sorpresa esté a la altura de lo que pagaron.

Más de un siglo después de sus primeras versiones impresas, los calendarios de Adviento conservan su propósito original, hacer más llevadera la espera por Navidad. Al final del día, la fórmula sigue siendo la misma: abrir una puerta, descubrir qué hay detrás y volver a esperar hasta el día siguiente.