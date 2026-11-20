El calendario avanza hacia las celebraciones de fin de año y, para millones de católicos, una de las fechas importantes de noviembre marca el comienzo de una etapa de reflexión y preparación espiritual. Se trata del Adviento 2026, un periodo que antecede a la Navidad y que invita a los fieles a prepararse para conmemorar el nacimiento de Jesucristo. Durante estas semanas, las iglesias y los hogares incorporan tradiciones como la corona de Adviento, que tiene cuatro velas y se enciende progresivamente cada domingo hasta llegar al nacimiento de Jesús.

De acuerdo con el calendario litúrgico de la Iglesia católica, el Adviento 2026 comenzará el domingo 29 de noviembre y se extenderá hasta el jueves 24 de diciembre, víspera de Navidad. Este periodo comprende cuatro domingos y marca también el inicio de un nuevo año litúrgico. La primera celebración estará acompañada por el encendido de la primera vela de la corona de Adviento, una tradición que simboliza la esperanza y la espera de la llegada de Cristo.

¿Qué es el Adviento y cuánto dura?

El Adviento es un tiempo litúrgico de preparación espiritual para la Navidad. Su nombre proviene del latín adventus, que significa “venida” o “llegada”, y representa la espera del nacimiento de Jesucristo, así como la esperanza de su segunda venida.

Para la Iglesia católica, este periodo invita a los creyentes a fortalecer su fe mediante la oración, la reflexión, la reconciliación y las buenas acciones. También es una oportunidad para compartir en familia y practicar la solidaridad con quienes más lo necesitan.

El Adviento comprende cuatro domingos y sus respectivos días de semana. En 2026, comenzará el 29 de noviembre y concluirá el 24 de diciembre, por lo que tendrá una duración de 26 días calendario.

El Adviento 2026 tendrá cuatro domingos y concluirá el 24 de diciembre, víspera del nacimiento de Jesús. | Crédito: Pexels

¿Cuáles son los 4 domingos de Adviento 2026?

Los cuatro domingos de Adviento representan las semanas de preparación para la Navidad. Cada uno está acompañado por una celebración religiosa y por el encendido progresivo de las velas de la corona de Adviento.

Estas son las fechas que debes tener en cuenta en 2026:

Celebración Fecha Primer domingo de Adviento Domingo 29 de noviembre Segundo domingo de Adviento Domingo 6 de diciembre Tercer domingo de Adviento Domingo 13 de diciembre Cuarto domingo de Adviento Domingo 20 de diciembre

El tercer domingo recibe el nombre de Gaudete, una palabra latina que significa “regocíjense” o “alégrense”. Se caracteriza por su mensaje de alegría ante la proximidad de la Navidad y permite utilizar el color rosa en las celebraciones litúrgicas.

¿Cuándo empieza el primer domingo de Adviento de 2026?

El primer domingo de Adviento de 2026 será el 29 de noviembre. Con esta celebración comenzará oficialmente el nuevo año litúrgico de la Iglesia católica.

Durante esta jornada, los fieles participan en las misas y en actividades de preparación espiritual para la Navidad. En las iglesias, el sacerdote utiliza vestimentas de color morado, tonalidad que representa la preparación, la reflexión y la conversión.

La celebración también marca el comienzo de una tradición que se repite en numerosos hogares: el encendido de la primera vela de la corona de Adviento.

El Adviento 2026 dará inicio a la tradición de encender progresivamente las cuatro velas de la corona. | Crédito: Pexels

¿Cuándo se enciende la primera vela de Adviento 2026?

La primera vela de Adviento 2026 se encenderá el domingo 29 de noviembre, durante el primer domingo de este tiempo litúrgico. Tradicionalmente, se utiliza una vela de color morado, que representa la esperanza y la preparación espiritual para recibir a Jesús.

La corona de Adviento está formada por cuatro velas, que se encienden progresivamente durante cada domingo. De esta manera, una nueva luz se incorpora cada semana como símbolo de la cercanía de la Navidad.

En la tradición más extendida, tres velas son moradas y una es rosa. Esta última se enciende durante el tercer domingo, conocido como Gaudete, y representa la alegría por la proximidad del nacimiento de Jesucristo.