Para millones de personas, Navidad es sinónimo de regalos, una cena, Papá Noel, un árbol lleno de adornos, luces de colores y más; sin embargo, esta festividad va más allá de las cosas materiales, pues tiene un significado especial. En los siguientes párrafos, Mag El Comercio te cuenta qué es exactamente, cuál es su origen y por qué se celebra el 25 de diciembre.

¿QUÉ ES NAVIDAD?

La Navidad es una festividad cristiana en la que se conmemora el nacimiento de Jesucristo en Belén. Se celebra el 25 de diciembre de cada año en la Iglesia católica, en la Iglesia anglicana, en algunas comunidades protestantes y en la mayoría de las iglesias ortodoxas.

Por lo tanto, en el mundo cristiano es una de las fiestas más importantes del calendario litúrgico, por lo que suele ir acompañada de celebraciones como misas especiales, lectura de la Biblia y de tradiciones como el pesebre o belén.

Además de su significado religioso, la Navidad se ha convertido en una fiesta cultural y familiar en gran parte del mundo, incluso para personas no creyentes que la asocian con reuniones familiares, intercambio de regalos y otras actividades.

Lo que casi nadie te explica sobre el verdadero sentido de la Navidad (Foto: Pixabay)

¿CUÁL ES EL ORIGEN DE LA NAVIDAD Y POR QUÉ SE CELEBRA EL 25 DE DICIEMBRE?

No hay un origen preciso de la Navidad. Aunque el 25 de diciembre es una fecha significativa desde la antigüedad por ser el nacimiento de Jesús, puede variar de acuerdo con la festividad de cada lugar. Según la obra británica, esto ocurre porque no hay indicios claros sobre la fecha en el Nuevo Testamento de la Biblia.

Algunos autores señalan que se designó el 25 de diciembre por la antigua celebración del nacimiento anual del dios Sol en el solsticio de invierno (natalis invicti Solis), la cual fue adaptada por la Iglesia católica en el siglo III d. C. con el propósito de permitir la conversión de los pueblos paganos.

En el Imperio romano, las celebraciones de Saturno durante la semana del solsticio llegaban a su apogeo el 25 de diciembre. Para hacer que los romanos se conviertan al cristianismo sin abandonar sus festividades, el papa Julio I pidió en el año 350 que el nacimiento de Cristo fuera celebrado en esa misma fecha, la cual fue decretada en el año 354 por el papa Liberio.

Otros aseguran que la fecha del nacimiento de Jesús resultó ser el 25 por un razonamiento que identificó el equinoccio de primavera (21 de marzo) como la fecha de la creación del mundo. “Según las escrituras cristianas, este proceso habría tomado siete días; por lo tanto, el cuarto día de la creación, cuando se creó la luz, sería el día de la concepción de Jesús (es decir, el 25 de marzo). Así que el 25 de diciembre, nueve meses después, tiene sentido que naciera”, publica National Geographic.

Más que luces, adornos y fotos. ¿Cuál es el verdadero sentido de la Navidad? (Foto: Pixabay)

MÁS DATOS SOBRE LA NAVIDAD

Procede del latín nativĭtas, que significa “nacimiento”.

Los angloparlantes utilizan el término Christmas, una forma abreviada de “Christ’s Mass” (misa de Cristo).

Además de ser usado para referirse al día que nace Jesús, también se extiende para designar el periodo posterior que llega hasta el Día de Reyes.

