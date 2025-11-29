La temporada navideña en Estados Unidos significa un aumento en compras presenciales y en línea. Esto último suele traer consigo una oleada de ciberataques. Es una ocasión perfecta para que los delincuentes aprovechen la prisa y las ofertas para robar información personal y financiera. Por ello, conocer y aplicar medidas de seguridad es la mejor defensa para proteger tu dinero y tus datos.

Si bien existen diversas formas de ser víctimas de los ciberdelincuentes, la más conocida es el phishing, un tipo de estafa online que utilizan correos electrónicos o mensajes fraudulentos con el propósito de suplantar la identidad de empresas o personas de confianza y robar información confidencial, tales como contraseñas, datos bancarios o números de tarjetas bancarias.

Otro tipo de robo cibernético que recién está tomando protagonismo son los skimmers. Según lo indicado por Esteban Farado, director de Consultoría de Ciberseguridad ERM Protect, los delincuentes tratan de robar su información cuando se realiza una transacción en una página web legítima.

Para evitar colas en los supermercados, las personas suelen hacer sus compras vía online. (Crédito: Freepik)

“Cuando uno está entrando en el formulario de pago, está entrando en la información de tarjetas, al mismo tiempo le está generando una copia que va hacia el hacker”, declaró el especialista a Noticias Telemundo.

Para el experto en ciberseguridad, es poco probable que el usuario se dé cuenta de que está siendo víctima del robo de su tarjeta, ya que realiza la compra y recibe lo que solicitó, sin tener sospecha alguna.

Los skimmers web es una modalidad de robo que se hace frecuente en la temporada navideña. (Crédito: Freepik)

Qué hacer para evitar ser víctima de ciberataque

Esteban Farado recomienda a los usuarios que realizarán compras navideñas por vía online en monitorear constantemente sus cuentas, ya que, en ocasiones, la propia entidad bancaria no envía una alerta inmediata de un posible robo de tu dinero. Además, aconseja usar tarjetas de crédito, ya que estos suelen contar con mecanismos de mayor protección.

Para una mejor seguridad, el especialista puntualiza que se deben cambiar frecuentemente las claves de las tarjetas y evitar a toda costa realizar compras en redes públicas. En el hipotético caso de ser víctima de fraude, es necesario actuar con rapidez.

¡Mantente al tanto de los temas que importan en Estados Unidos 🇺🇸! Únete a nuestro canal de WhatsApp. 👉 Haz clic aquí y sé parte de nuestra comunidad. ¡Te esperamos!