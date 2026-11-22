Este no es solo un evento deportivo; es un evento turístico que repercute en restaurantes, calles y hoteles. Negocios de todo tipo se preparan desde semanas previas para recibir a los deportistas y a sus familias.

Lo tradicional y lo alternativo

Si usted es un asiduo visitante de esta ciudad, por trabajo o placer, seguramente ha caminado ya por las avenidas más famosas, como la Quinta o Park, y conoce también Times Square, donde las luces de las pantallas mantienen vivo este escenario día y noche.

Es probable, también, que haya asistido a una obra o un musical de Broadway. Aunque “El fantasma de la ópera” haya sido retirado de la cartelera, la experiencia inmersiva “Mascarade” promete ofrecer la misma historia y emoción desde una mirada más profunda. Por otro lado, los fans de la saga de la escritora J. K. Rowling podrán encontrar todavía en cartelera “Harry Potter and the Cursed Child”, con Tom Felton (actor británico que dio vida a Draco Malfoy en las películas) como parte del elenco. Otros clásicos de Broadway, como “Chicago”, “Wicked” y “El rey león”, son también alternativas.

Si se anima a ir al teatro, aún está en cartelera la obra “Harry Potter and the Cursed Child”, del encantador universo creado por J. K. Rowling. / lyric theatre

Si tiene un poco de tiempo libre y busca conocer algo adicional, puede aventurarse al West Village. Este barrio, con calles más angostas, combina edificios de usos mixtos que unen de una manera singular negocios y residencias.

La propuesta gastronómica de esta parte de la ciudad es bastante variada. Allí se encuentra, por ejemplo, Sip & Guzzle, uno de los bares del top 20 de los World’s 50 Best Bars. Su propuesta reúne en un mismo lugar dos estilos de coctelería: la energía neoyorquina de Guzzle y el refinamiento japonés de Sip. Si lo visita, asegúrese de realizar una reserva, pues esperar una mesa puede tomar hasta cinco horas, especialmente los viernes y sábados.

Y si su interés está en visitar espacios que ofrezcan vistas y usos diferentes, el High Line es un bonito paseo en un espacio acondicionado sobre antiguas líneas de tren aéreas, que combina un centro comercial, aire libre y edificios vanguardistas que destacan el buen diseño urbanista.

La cuna del Bellini

El Bellini es un cóctel italiano mundialmente conocido. Su receta es sencilla: duraznos blancos y prosecco. Giuseppe Cipriani, un exbarman del Hotel Europa ubicado en Venecia, lo creó en 1948 en Harry’s Bar, un negocio que abrió en 1931 con su socio (y antiguo cliente) Harry Pickering.

Después de un día movido, una parada en el bar Sip & Guzzle es casi un mandato. Forma parte del top 20 de los Worl’s 50 Best Bars. / sip & guzzle

Cipriani bautizó su cóctel estrella en homenaje al pintor Giovanni Bellini, y la bebida se ha convertido en uno de los sellos de los restaurantes Cipriani en el mundo. En Nueva York, el Cipriani de la Quinta Avenida, a la altura de la calle 59 y frente a Central Park, es una parada obligatoria y una experiencia en sí misma. El local abrió en 1985 y fue concebido como una réplica casi exacta del Harry’s Bar veneciano.

Arrigo Cipriani, heredero del negocio, destacó en una entrevista que para su padre la elegancia no tenía que ver con el lujo, sino con la forma en que se trataba a las personas. Arrigo define la esencia de los Cipriani con una frase sencilla, pero concreta: lo importante es que los clientes vuelvan. ¡Y vaya que uno quiere volver!

En definitiva, Nueva York es siempre una buena alternativa. Pero si decide visitarla entre octubre y noviembre, será testigo del inicio del fin del año. Entre los disfraces y el ambiente festivo de Halloween y la antesala de la iluminación navideña, lo recibirá un frío que vale la pena experimentar, al menos una vez en la vida (y siempre bien abrigado). //