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Resumen

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Arnold Schwarzenegger y J.K. Simmons son dos ejemplos de cómo el entrenamiento de fuerza puede ayudar a desarrollar y preservar la masa muscular con el paso de los años.
Arnold Schwarzenegger y J.K. Simmons son dos ejemplos de cómo el entrenamiento de fuerza puede ayudar a desarrollar y preservar la masa muscular con el paso de los años.
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Por Milenka Duarte

Siempre hemos escuchado que hacer ejercicio es importante. Nos dicen que hay que movernos para controlar el peso, sentirnos bien o, incluso vernos mejor frente al espejo. Pero pocas veces pensamos en la actividad física como una inversión a largo plazo.

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AnálisisInterpretación de las noticias basada en evidencia, incluyendo data y proyecciones posibles en base a eventos pasados.