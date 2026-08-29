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Resumen

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La omnipresencia del juego en el fútbol normalizó una adicción invisible. ¿En qué momento la diversión cruza la línea? (Foto: Difusión)
La omnipresencia del juego en el fútbol normalizó una adicción invisible. ¿En qué momento la diversión cruza la línea? (Foto: Difusión)
Por Milenka Duarte

Una de las imágenes más marcadas que dejó el último Mundial de Fútbol fue la omnipresencia de las casas de apuestas en cada transmisión. Si bien esta industria opera desde hace décadas, su exposición —especialmente en el entorno digital— alcanzó una visibilidad sin precedentes durante esta edición.

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