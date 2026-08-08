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Abrirle las puertas del hogar a un perro o a un gato es un gesto lleno de ilusión, pero la elección correcta no depende solo de la afinidad con una especie, sino de la vida real que puedes ofrecerle.
Abrirle las puertas del hogar a un perro o a un gato es un gesto lleno de ilusión, pero la elección correcta no depende solo de la afinidad con una especie, sino de la vida real que puedes ofrecerle.
Por Milenka Duarte

Quieres agrandar la familia y estás pensando en adoptar una mascota. Quizá nunca has convivido con un perro o un gato, o tal vez solo has tenido experiencia con una de estas especies. Entonces aparece una pregunta inevitable: ¿cuál se adaptará mejor a mi vida?

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