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Es la alternativa natural favorita de las redes sociales, pero ¿realmente la piedra de alumbre puede cumplir la misma función que un desodorante o antitranspirante tradicional?
Es la alternativa natural favorita de las redes sociales, pero ¿realmente la piedra de alumbre puede cumplir la misma función que un desodorante o antitranspirante tradicional?
/ Osobystist
Por Milenka Duarte

¿Estás pensando en cambiar tu desodorante por una piedra de alumbre? No eres el único. En los últimos meses, este mineral ha ganado gran popularidad en las redes sociales, donde miles de usuarios lo presentan como una alternativa más “natural” para controlar el mal olor. Sin embargo, su creciente fama también ha despertado múltiples interrogantes en torno a su funcionamiento y su capacidad para reemplazar a los desodorantes o antitranspirantes convencionales, conocidos por ofrecer una protección de hasta 72 horas.

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