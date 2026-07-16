¿Estás pensando en cambiar tu desodorante por una piedra de alumbre? No eres el único. En los últimos meses, este mineral ha ganado gran popularidad en las redes sociales, donde miles de usuarios lo presentan como una alternativa más “natural” para controlar el mal olor. Sin embargo, su creciente fama también ha despertado múltiples interrogantes en torno a su funcionamiento y su capacidad para reemplazar a los desodorantes o antitranspirantes convencionales, conocidos por ofrecer una protección de hasta 72 horas.

Por eso, antes de decidir si vale la pena hacer el cambio, revisamos junto a especialistas qué se sabe hasta ahora sobre la piedra de alumbre y qué dice la evidencia científica. ¿Se trata de un verdadero aliado contra el mal olor o parte de su éxito responde más al entusiasmo que ha despertado en redes sociales?

¿Realmente la piedra de alumbre puede reemplazar a un desodorante?

La piedra de alumbre se ha convertido en una de las alternativas más comentadas dentro de la cosmética natural. Muchas personas la han incorporado en su rutina pensando que puede ofrecer la misma protección que los productos tradicionales, pero con una fórmula aparentemente más simple. Sin embargo, su mecanismo de acción no es el mismo, ya que no actúa sobre el sudor, sino sobre una de las causas del mal olor.

Y es que esta sal mineral—conocida químicamente como sulfato doble de aluminio y potasio (potassium alum) o de aluminio y amonio (ammonium alum) —deja una fina película cristalina sobre la piel cuando se humedece y se desliza sobre la axila. Como explicó la doctora Solange Dubreuil, docente de la carrera de Medicina Humana de la Universidad Científica del Sur a Somos, esta capa no penetra en el folículo ni bloquea las glándulas sudoríparas, por lo que el cuerpo continúa produciendo sudor de manera normal.

Para entender su acción, es importante saber que el sudor, por sí solo, es inodoro, por lo que el mal olor aparece cuando las bacterias que viven naturalmente en la piel, especialmente en las axilas, degradan algunos componentes del sudor apocrino.

Es precisamente ahí donde interviene la piedra de alumbre, ya que la capa cristalina crea un ambiente astringente y ligeramente ácido que dificulta la proliferación de esas bacterias. “No desinfecta la axila ni elimina todos los microorganismos, pero sí puede reducir la actividad bacteriana relacionada con el mal olor”, precisó la experta.

La piedra de alumbre ayuda con el mal olor, pero no bloquea el sudor como un antitranspirante. (Foto: Pinterest)

Por eso, técnicamente, es un desodorante y no un antitranspirante. La diferencia en este punto clave: mientras los antitranspirantes usan compuestos como el clorhidrato de aluminio para tapar temporalmente los conductos sudoríparos y frenar la humedad, los desodorantes actúan únicamente sobre el olor mediante activos antibacterianos, fragancias o modificando el pH de la piel.

¿Qué pasa si cambias tu desodorante por una piedra de alumbre?

Uno de los primeros cambios que suelen notar quienes hacen la transición es que la sudoración continúa igual. Sin embargo, muchas personas perciben que el olor corporal se mantiene bajo control durante varias horas, especialmente en días de actividad moderada.

A este beneficio se suma un alivio clave para la piel, pues como comentó la dermatóloga Elba Naccha, de Clínica Internacional, quienes tienen piel sensible y venían utilizando productos con alcohol o fragancia suelen notar una disminución significativa de molestias como irritación, ardor o incomodidad.

Además, algunos usuarios valoran aspectos prácticos, como que la piedra suele dejar menos residuos en la ropa y no genera las típicas marcas blancas asociadas a algunos antitranspirantes.

Eso sí, como recalcó la doctora Dubreuil, el cambio también implica ajustar las expectativas. Al no ser un antitranspirante, su eficacia depende en gran medida del nivel de transpiración y del estilo de vida de cada persona. Por ejemplo, en quienes presentan sudoración leve o moderada y buscan principalmente controlar el mal olor, la piedra de alumbre puede ofrecer resultados similares a los de un desodorante convencional.

Sin embargo, la experiencia puede ser diferente en personas con sudoración intensa (hiperhidrosis), quienes realizan ejercicio exigente o pasan muchas horas en ambientes calurosos. En estos casos, controlar únicamente el olor puede no ser suficiente porque la humedad continúa presente. Por esta razón, resulta necesario reaplicar el producto varias veces al día.

Su popularidad en redes sociales también ha dado lugar a afirmaciones que no cuentan con respaldo científico. Una de las más repetidas sostiene que después de usar este mineral durante un tiempo, el cuerpo “deja de producir mal olor por sí solo”.

Para quienes tienen sudoración leve o moderada, la piedra de alumbre puede ser una alternativa eficaz. Sin embargo, no siempre será suficiente frente a la sudoración intensa.

“El olor depende de múltiples factores, entre ellos la composición del sudor, la microbiota cutánea, la genética, la alimentación, el estrés, algunos medicamentos y determinadas enfermedades. Por eso, mientras se utilice la piedra, puede ayudar a controlar el olor, pero no cambia estos factores de forma permanente”, resaltó la doctora Irma Suero, dermatóloga de la Clínica Stella Maris.

¿Cómo usar correctamente la piedra de alumbre?

Comprar una piedra de alumbre parece sencillo, pero basta con mirar los estantes de una tienda o las opciones disponibles en internet para encontrarse con una gran variedad. ¿La más cara es mejor? ¿Importa si dice potassium alum o ammonium alum? ¿Y cómo debe usarse realmente para que funcione?

En este sentido, la doctora Dubreuil señaló que una de las mayores confusiones al momento de decidir qué piedra de alumbre comprar es creer que el potassium alum es “natural y bueno”, mientras que el ammonium alum es “sintético y malo”, una idea que no tiene sustento desde el punto de vista químico.

“Ambos son sales de alumbre, ambos contienen aluminio y ambos pueden obtenerse tanto de forma natural como mediante síntesis. La diferencia más relevante para el consumidor no está en la seguridad, sino en la tolerancia en la piel: el ammonium alum suele producir más escozor, especialmente después de la depilación o sobre piel con pequeñas lesiones”.

Por eso, las especialistas recomendaron revisar siempre la lista de ingredientes (INCI). Si aparece el potassium alum o ammonium alum, el producto es efectivamente una piedra de alumbre. También aconsejaron desconfiar de las etiquetas que prometen ser “libres de aluminio”, ya que esta afirmación es incorrecta: la piedra de alumbre sí contiene aluminio.

Paso a paso: así debes utilizarla

Antes de incorporarla a la rutina diaria, es vital hacer una prueba en una pequeña zona de la axila para comprobar cómo reacciona la piel.

Una vez comprobada la tolerancia, estos son los pasos a seguir:

Aplicarla sobre la piel limpia y ligeramente húmeda, o humedecer previamente la piedra.

Deslizarla suavemente durante unos segundos.

Dejar que la piel se seque de forma natural.

Humedecer la piedra, deslizarla suavemente sobre la axila y dejar secar la piel son pasos clave para utilizar correctamente este producto.

“Después de cada uso conviene enjuagar la piedra con agua, secarla completamente y guardarla en un lugar limpio, seco y ventilado. Esto ayuda a prolongar su vida útil y evita el crecimiento de microorganismos en su superficie. Además, al ser un artículo de higiene personal, no debe compartirse con otras personas”, sostuvo la doctora Suero.

¿Cuándo no conviene usarla?

Aunque suele ser bien tolerada, se desaconseja utilizar la piedra de alumbre sobre piel lesionada, heridas, infecciones cutáneas, dermatitis activa o inmediatamente después del rasurado si existe una irritación importante. Tampoco debería emplearse si la persona ha presentado previamente alergia o sensibilidad al producto.

Es normal sentir un ardor leve y pasajero justo después de aplicarla, especialmente tras el afeitado. Sin embargo, si aparecen enrojecimiento persistente, picazón intensa, descamación o lesiones, podría tratarse de una dermatitis irritativa o de contacto. En este caso, conviene suspender su uso y consultar al dermatólogo, advirtió la especialista de la Clínica Stella Maris.

Entonces, ¿vale la pena cambiar tu desodorante por una piedra de alumbre?

La piedra de alumbre no es un reemplazo universal del desodorante. Puede ser una buena opción para las personas con sudoración leve o moderada que buscan controlar el mal olor mediante productos de pocos ingredientes y de bajo costo.

Sin embargo, como subrayó la doctora Solange Dubreuil, si la prioridad es reducir la sudoración, practicar ejercicio intenso o evitar por completo el aluminio, existen alternativas más adecuadas.

Al final, la mejor elección no depende de que un producto sea “natural”, sino de que responda a las necesidades de cada persona y sea bien tolerado por su piel. Por eso, antes de cambiar tu rutina, vale la pena identificar qué esperas de un desodorante y, ante cualquier duda, lo ideal siempre será consultar con un dermatólogo.