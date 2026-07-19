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Resumen

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Aunque aporta proteínas, gelatina y minerales, el caldo de huesos no siempre tiene la misma composición: su valor nutricional depende del tipo de huesos utilizados, el tiempo de cocción y la forma de preparación.
Aunque aporta proteínas, gelatina y minerales, el caldo de huesos no siempre tiene la misma composición: su valor nutricional depende del tipo de huesos utilizados, el tiempo de cocción y la forma de preparación.
Por Milenka Duarte

El caldo de huesos se ha convertido en uno de los alimentos más populares en redes . Influencers, celebridades y creadores de contenido lo presentan como un “elixir” capaz de favorecer la salud intestinal, fortalecer las articulaciones, mejorar la piel e incluso ayudar a bajar de peso. Su popularidad ha sido tal que, además de las versiones caseras, hoy también se comercializa en polvo, concentrados y suplementos.

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