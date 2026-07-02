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Resumen

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El bruxismo va más allá de un problema dental. Es, en realidad, la respuesta física e involuntaria del cuerpo para liberar la sobrecarga y la autoexigencia acumuladas durante el día.
El bruxismo va más allá de un problema dental. Es, en realidad, la respuesta física e involuntaria del cuerpo para liberar la sobrecarga y la autoexigencia acumuladas durante el día.
Por Milenka Duarte

Estas frente a la pantalla con una lista interminable de pendientes por entregar o atrapado en plena hora punta del tráfico limeño. Aunque parece que tienes todo bajo control, tus dientes están apretados con fuerza, la presión en tu boca es constante y tu mandíbula lleva horas en pie de guerra sin que te hayas dado cuenta, alimentando en silencio ese dolor sordo en la sien y esa rigidez de cuello que no logras explicar.

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