Por Milenka Duarte

El ronquido para muchas personas, es un objeto de burla: se imita, se graban videos para compartir en redes sociales o, como en el caso de los niños, los padres lo comentan entre risas como una curiosidad más de la infancia. Asimismo, puede ser simplemente visto como algo molesto para quienes duermen cerca y se asume como parte de tener niños pequeños en casa. Entre la broma, la incomodidad y la costumbre, el ronquido termina normalizándose, pese a que no debería pasar desapercibido.

¿Tu hijo ronca o respira por la boca? No lo ignores: es una señal de alerta que puede afectar su desarrollo
Estilo

¿Tu hijo ronca o respira por la boca? No lo ignores: es una señal de alerta que puede afectar su desarrollo

El mejor aliado contra el asma y las alergias en los niños: los beneficios de practicar natación
Estilo

El mejor aliado contra el asma y las alergias en los niños: los beneficios de practicar natación

¿Por qué todo el mundo habla del kimchi? La ciencia detrás del popular fermentado coreano
Estilo

¿Por qué todo el mundo habla del kimchi? La ciencia detrás del popular fermentado coreano

“Tiempo de cierres”: consulta tu horóscopo para este fin de semana
Estilo

“Tiempo de cierres”: consulta tu horóscopo para este fin de semana