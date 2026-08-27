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Resumen

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De los postres sin azúcar a la repostería funcional, el brownie menstrual de Rosa Pastel incorpora hierro hemínico, pensado para acompañar las necesidades de las mujeres durante el ciclo.
De los postres sin azúcar a la repostería funcional, el brownie menstrual de Rosa Pastel incorpora hierro hemínico, pensado para acompañar las necesidades de las mujeres durante el ciclo.
Por Milenka Duarte

Lo que inició en pandemia como una propuesta de clases de repostería tradicional, evolucionó a postres sin azúcar. Pero su interés por explorar el aporte y la funcionalidad nutricional de sus preparaciones llevó a Rosa Gutiérrez, tecnóloga alimentaria de profesión y dueña de la pastelería Rosa Pastel, a sentir que podía ir un paso más allá.

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