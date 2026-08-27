Lo que inició en pandemia como una propuesta de clases de repostería tradicional, evolucionó a postres sin azúcar. Pero su interés por explorar el aporte y la funcionalidad nutricional de sus preparaciones llevó a Rosa Gutiérrez, tecnóloga alimentaria de profesión y dueña de la pastelería Rosa Pastel, a sentir que podía ir un paso más allá.

Menstruación y chocolate

Su pasión por formular y el trabajo de la mano de una nutricionista, la llevaron a cambiar por completo su enfoque cuando le empezaron a pedir recetas para niños. “Ahí empecé a preguntarme ¿qué nutrientes necesita un niño? A partir de ello, me di cuenta de que lo que me gustaba no era simplemente brindar opciones sin azúcar, sino apuntar a temas más vinculados con la salud, como la anemia”, comentó en conversación con Somos.

En un inició apostó por enriquecer sus postres con suplementos de hierro, como el famoso sulfato ferroso. Sin embargo, el fuerte sabor metálico que dejaba este ingrediente la llevó a buscar otras alternativas, abriéndose así una nueva posibilidad: trabajar con hierro hemínico.

La diferencia, según explicó, está en que el hierro hemínico — proveniente de la sangre bovina —brinda una mayor biodisponibilidad que el hierro no hemínico, presente en alimentos de origen vegetal. A partir de esta alternativa, comenzó a hacer pruebas y a preguntarse qué otras necesidades podían abordarse a través de un postre.

La respuesta apareció, dentro de su propia familia: su hermana —como otras mujeres— es una gran consumidora de chocolate durante la menstruación. Rosa empezó entonces a relacionar ese antojo con algunas de las necesidades que pueden presentarse durante esta etapa. Así nació la idea de desarrollar un brownie funcional para esos días: un postre que conserva el placer asociado al dulce, pero que además incorpora determinados componentes nutricionales orientados a respaldar la salud femenina durante el ciclo menstrual.

“La idea de ponerle ‘brownie para la menstruación’ no surgió con la intención de ser disruptiva ni confrontacional frente al tabú que aún existe alrededor del período de las mujeres, sino que creo firmemente que el consumidor tiene derecho a saber lo que está consumiendo y a entender la función real de lo que come. Por eso, la repostería funcional no busca restar calorías para encajar en una idea rígida en torno al peso, sino sumar nutrientes: aportar hierro, cuidar los picos de glucosa y ofrecer un valor agregado que sostenga la salud, sin culpa y con total transparencia”.

Un brownie pensado por y para la salud de la mujer

Enfocado en las necesidades que tenemos las mujeres durante la menstruación, este brownie incorpora hierro hemínico, una variante de alta absorción para el organismo. Su elección responde a que el hierro en general, suele representar un desafío nutricional, ya que diversos compuestos de la dieta pueden interferir significativamente con su aprovechamiento.

“La fibra, los antioxidantes y el calcio, por ejemplo, pueden dificultar la absorción del hierro no hemínico. En este caso, con la formulación buscamos incorporar ingredientes que brinden beneficios nutricionales sin comprometer la disponibilidad de este mineral. Es por ello que una porción de nuestro brownie cubre hasta el 80% del requerimiento diario de hierro de una mujer en edad fértil: de los 18 miligramos recomendados en promedio, este postre ofrece casi 14”, detalló Gutiérrez.

Uno de los grandes protagonistas es, sin duda, el cacao tipo 1, elegido no solo por su sabor, sino también porque aporta antioxidantes y teobromina. A esto se suman los frutos secos y las harinas integrales, que contribuyen con grasas saludables y fibra, favoreciendo así la saciedad y ayudando a regular la respuesta de la glucosa después de comer.

Otro elemento clave es la alulosa, un endulzante derivado de la fructuosa. Su elección responde a que ofrece un sabor neutro y porque permite mantener características propias del brownie, como su textura y humedad. Además, destaca por su positivo impacto metabólico, ya que no genera inflamación ni gases, no ralentiza la digestión y evita los picos severos de glucosa asociados al azúcar convencional.

No solo para “esos días”

Sin embargo, que tenga un propósito nutricional no significa que sea de uso exclusivo para esos días ni que funcione como un tratamiento médico para condiciones relacionadas con el hierro. De acuerdo con Rosa Gutiérrez, una mujer fuera de su período también puede disfrutar de una porción, a menos que presente alguna restricción específica—como estreñimiento crónico—, por lo que la recomendación principal es siempre consultar con un profesional de la salud.

“Hay persona que dicen ‘este postre me cura la anemia’ y no necesariamente es así. No es un medicamento, sino un complemento. Se confunde mucho el concepto de postre funcional con el de un fármaco. Al final, sigue siendo un alimento, no un tratamiento médico”.

La diferencia está, entonces, en el propósito con el que fue formulado. Y es que el brownie para la menstruación busca que un alimento asociado normalmente al placer también pueda aportar determinados nutrientes, sin pretender reemplazar una alimentación completa. No se trata de comer un postre para solucionar una deficiencia, sino de incorporar un alimento que, además de disfrutarse, pueda sumar nutricionalmente a la dieta.

“No buscamos prometer milagros ni generar falsas expectativas en nuestras clientes, pero sí queremos que un alimento que tiene por lo genera una función recreativa o hedónica, tenga un propósito nutricional y contribuya con el bienestar integral”, recalcó la tecnóloga alimentaria.

Nutrición y ciclo menstrual

A lo largo del ciclo menstrual se producen variaciones hormonales —principalmente de estrógeno y progesterona— que pueden influir en el apetito, la saciedad, el estado de ánimo y el gasto energético. Según la nutricionista Giulianna Saldarriaga, de Clínica Internacional, estos cambios pueden ayudar a explicar por qué aparecen los antojos de alimentos dulces.

“Las fluctuaciones hormonales pueden influir en el estado de ánimo y en los sistemas cerebrales relacionados con la recompensa, mientras que el ligero incremento de gasto enérgico que algunas mujeres experimentan antes de la menstruación puede favorecer la búsqueda de alimentos que proporciones energía rápida”.

La repostería funcional suma nutrientes clave para la salud, pero sigue siendo un placer para complementar la dieta: aporta bienestar, sin pretender sustituir una alimentación balanceada ni un tratamiento médico.

En este sentido, Karina Torres, docente de la carrera de Nutrición y Dietética de la Universidad Científica del Sur, aclaró que no es necesario eliminar estos alimentos, sino priorizar un consumo consciente, como un chocolate oscuro con más de 70% de cacao, idealmente al final de una comida que incluya fibra, proteínas y grasas saludables.

Asimismo, el hierro es un nutriente fundamental, especialmente en mujeres con menstruaciones abundantes. Durante la edad fértil, la pérdida de sangre puede incrementar el riesgo de anemia ferropénica, una condición cuya aparición depende del volumen del sangrado y de la biodisponibilidad del hierro en la dieta.

Por ello, es necesario incluir carnes rojas, vísceras y pescados oscuros, alimentos ricos en hierro hemínico. Igualmente, para favorecer la absorción del hierro no hemínico—presente en las menestras, los cereales, las verduras de hoja verde y los frutos secos—Torres aconsejó combinarlos con vitamina C y evitar acompañarlos con té o café, ya que sus compuestos reducen su aprovechamiento.

Una alimentación variada también puede contribuir al manejo de algunas molestias asociadas al ciclo. Estos son algunos alimentos que pueden ayudar:

Para los calambres: Frutos secos, semillas, menestras, verduras, frutas, cereales integrales y lácteos, por su aporte de magnesio, potasio y calcio.

Frutos secos, semillas, menestras, verduras, frutas, cereales integrales y lácteos, por su aporte de magnesio, potasio y calcio. Para la inflamación e hinchazón: Pescados azules, chía, linaza y nueces, ricos en omega-3, además de plátano, palta y camote, que son una excelente fuente de potasio. De igual manera, es necesario mantener una buena hidratación.

Pescados azules, chía, linaza y nueces, ricos en omega-3, además de plátano, palta y camote, que son una excelente fuente de potasio. De igual manera, es necesario mantener una buena hidratación. Para el cansancio: No saltarse comidas y priorizar proteínas, hierro y carbohidratos complejos, como avena, quinua y legumbres. También conviene moderar los alimentos ultraprocesados con alto contenido de azúcar, los cuales pueden generar variaciones bruscas de glucosa.