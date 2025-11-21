Grotesca, la pastelería con diseños fuera de lo común en la que el sentido del humor es el ingrediente principal

Todo empezó con una broma familiar. Un postre con un retrato diferente al que suelen ofrecer las pastelerías convencionales los hizo reírse de sí mismos: exagerando algunos de los rasgos más grotescos del agasajado crearon un concepto que hoy se ha convertido en una experiencia gastronómica para reír a carcajadas y disfrutar entre amigos y familia.

Para Leonardo Zituone, de Grotesca Pastelería, la inspiración nace de la búsqueda constante por llevar cualquier idea al extremo. “Me gusta el contraste de ideas, buscar siempre la contraparte a cualquier rubro convencional, así como lo hice en pastelería, lo pude haber aplicado a cualquier otro rubro”, nos dice. Su objetivo es transformar la manera en que un producto se percibe, más que alterar su esencia: “La idea es cambiar cómo se presenta al público, no necesariamente el producto”.

La mayoría de pedidos llegan para celebraciones y cumpleaños, momentos en los que las personas se juntan para compartir anécdotas y reír. Por ello, el concepto se diseñó pensando en ese ambiente festivo. Leonardo lo resume así: “El momento de consumo es un cumpleaños, las personas se juntan para contar historias y reírse.

En Grotesca buscan siempre mantener un producto con insumos de primera calidad. “Más allá del sabor, nuestro enfoque está en ese momento divertido y en ser el generador de recuerdos eternos de esa celebración”, afirma. Las tortas pueden parecer un chiste visual, pero la marca trabaja con pilares claros: frescura en cada preparación y un sabor que responda a una experiencia sólida.

En Grotesca se mantiene una técnica mixta, en donde se priorizan los diseños, técnica y el sabor de sus postres / Difusión (Crédito Personalizado)

El sabor importa

Aunque la técnica es mixta como cualquier obra de arte, guarda destellos de la misma persona, por lo que cada torta tiene una huella creativa distinta. Las decoraciones se realizan únicamente con chantilly premium, resistente a cualquier temperatura, ideal para conservar la forma sin sacrificar textura ni sabor.

A pesar de su apariencia caótica, los pasteles logran un retrato grotesco que requiere técnica y precisión. “Contrario a lo que la gente piensa, no cualquiera puede hacer un retrato”, señala Leonardo. Explica que quienes decoran las tortas deben dominar perspectiva, dibujo y nociones básicas de caricatura para mantener el equilibrio entre lo gracioso y lo incómodo.

El proceso comienza con la foto que envía el cliente, el cumpleañero con una mascota o incluso un artista favorito. A partir de esa imagen se analizan los rasgos principales y su paleta de colores. Con ello se traza lo que llaman “el lienzo”: tonos base, puntos laterales y la estructura inicial del diseño.

La torta de cumpleaños es el postre más solicitado entre sus comensales. / Difusión (Crédito Personalizado)

Una pastelería poco convencional

Hoy Grotesca Pastelería ofrece dos productos principales: la torta de cumpleaños, disponible en varios tamaños y sabores, y el “Grotesquini”, un postre tipo cuchareable. La marca se mantiene firme en su concepto: “Si una persona nos pide una torta tradicional, no la realizamos. Somos fieles a nuestro estilo grotesco, nos enfocamos en dos bases: el sabor y los insumos. la preparación debe ser fresca, dulce, sabrosa y el diseño tiene que guardar fielmente nuestro concepto”.

El primer punto fuera del Perú ya es una realidad: Bogotá, Colombia. Sobre el futuro, Leonardo asegura que el objetivo es seguir expandiendo el universo de la marca. “Los retratos van a seguir existiendo, es nuestro producto estrella, pero queremos que la marca evolucione, no solo con retratos, sino como una idea más grande”.

Grotesca Pastelería no busca competir con la pastelería tradicional; busca reinterpretarla, romperla y demostrar que detrás de un diseño “feo” puede existir una preparación técnicamente cuidada y sorprendente en sabor.