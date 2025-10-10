Mario Colomina: “La comida peruana fue un gran descubrimiento que me cambió la vida”

-¿Cómo fue que conociste la comida peruana?, ¿quién te invitó a probarla?

A finales de 2018 conocí la comida peruana en Barcelona. Estaba estudiando interpretación, un amigo me invitó a probarla y grabamos un video de reacción para YouTube. Probamos cebiche, causa, lomo saltado, anticuchos, entre otros platos. Mi reacción al probarla fue muy buena, nunca había oído hablar de la gastronomía peruana, fue un gran descubrimiento que me cambió la vida.

-¿Cómo nació la motivación por dedicarte a crear contenido enfocado solamente en gastronomía peruana desde España?

Antes, en otro canal, creaba contenido con otro chico, debido a unos desacuerdos decidimos separarnos. En ese momento yo tenía pensado dedicarme al cine y teatro que era mi trabajo hasta ese entonces, pero la comunidad que habíamos creado en Internet me pidió que abriera un canal en solitario prometiendo su apoyo. A principios de octubre de 2022 fue cuando abrí mi canal actual. No contaba con mucho dinero para grabar desde Perú, así que decidí difundir su cultura gastronómica aquí en España. La acogida que tuvimos fue muy buena. Al público peruano también le gustó ver que difundíamos su comida, no solo en España, sino también en Milán, Roma, el Congo. Así que decidimos seguir esa línea.

-¿Te consideras un embajador de la comida peruana en España?

El título de embajador de la comida peruana es algo simbólico que el público me ha dado; en verdad lo acogí con mucho cariño y me hizo sentir halagado. Reconozco que es un peso y una responsabilidad muy grande, pero lo desempeño siempre con el mismo cariño que la gente me da. La característica principal que cumplimos para ese título es difundir tanto la gastronomía como la cultura peruana a todos los lugares que visitamos. Por ejemplo, hace unas semanas estuvimos en el Duomo (Catedral) de Milán junto a un gran chef peruano que reside allá y repartimos causas rellenas a extranjeros que estaban de visita. También, hace un par de semanas viajamos hasta París y repartimos pan con chicharrón para que la gente no solo votara en el mundial de desayunos, sino para que conozcan lo sabrosos que son los desayunos en el Perú.

Mario recorre distintas ciudades de Europa difundiendo la riqueza y el sabor de la gastronomía peruana. / Difusión (Crédito Pesonalizado)

-¿Qué es lo que más te ha sorprendido de la gastronomía peruana?

Su enorme versatilidad. Como español, me siento muy orgulloso de la cocina de mi país, pero debo reconocer que no es tan variada como la del Perú. Esto se debe, en gran parte, a la diversidad climática y geográfica que existe entre la costa, sierra y selva. Esa riqueza natural es la que permite que el Perú tenga una oferta gastronómica tan amplia y única, difícil de encontrar en otras culturas o países.

-¿Qué costumbres o tradiciones peruanas has incorporado en tu vida diaria?

He integrado algunas costumbres peruanas en mi día a día como, por ejemplo, las jergas. A veces se me escapan cuando hablo con mis amigos españoles y se quedan con cara de no entender nada. Es muy gracioso ver sus reacciones.

-En tu experiencia viajando y probando restaurantes, ¿qué diferencia encuentras entre la comida peruana dentro y fuera del Perú?

He probado comida peruana en varios lugares del mundo y creo que donde mejor se adapta y combina es justamente en España, gracias a la compatibilidad de insumos y sabores, y a la importación de productos peruanos. Los españoles tenemos la fortuna de poder disfrutar de una gastronomía peruana auténtica en distintos rincones del país.

-¿Cuál es el chef o restaurante peruano en el extranjero que más te ha marcado?

Aquí en España podemos encontrar grandes chefs como Jhosef Arias en Madrid, con su pollería Humo, este es muy parecido al pollo a la brasa limeño. Omar Malpartida que tiene tres propuestas de lujo. Pablo Ortega con La Taberna Pueblo Libre te traslada al Perú sin necesidad de coger un avión. Y obviamente, los ceviches de Yakumanka de Gastón Acurio, que me recuerdan mucho a los de La Mar en Lima.

-En España, y especialmente en Barcelona, la cocina peruana tiene cada vez más presencia. ¿Qué tanto influyes en que se conozca realmente nuestra cultura culinaria?

En estos cinco años que llevo dedicándome a la gastronomía peruana, hemos salido a las calles de Barcelona a repartir diversos platos. Como Inca Kola, pisco sour, chicha morada, cebiche, pollo a la brasa, entre muchos más. Deseo que la gente de mi ciudad conozca lo sabrosa y variada que es la cultura gastronómica del Perú y se enamoren como un día lo hice yo.

-¿Cómo viviste el mundial de desayunos organizado por Ibai Llanos desde España?

Sinceramente, en España no se sintió mucho el mundial de desayunos como en Perú; por mi parte sí que lo viví muy intensamente, invité a todo el mundo, tanto como peruanos, españoles y extranjeros a que votaran por el pan con chicharrón.

Mario antes de repartir pan con chicharrón por las calles de Barcelona. / Difusión (Crédito Personalizado)

-¿Lograste conectarte con Ibai para hacer una colaboración?

Nunca he conversado con él ni con nadie de su equipo. A pesar de que le escribí muchos mensajes y la gente lo etiquetó en mis videos, no llegué a contactar con él. No quiero imaginar la locura que debió sentir su teléfono esos días, pero espero reunirme con él en Perú y enseñarle no solo el pan chicharrón, sino la amplia variedad gastronómica que tiene este gran país.

-Si tuvieras que invitar a Ibai Llanos a una experiencia gastronómica en España, ¿qué itinerario le armarías?

Creo que le armaría una ruta por distintos restaurantes para que pueda probar mis platos peruanos favoritos en cada uno. Me encantaría escuchar su opinión sincera y comparar juntos las experiencias. Incluso podríamos hacer una especie de “ruta del sabor” con cebiches, pollo a la brasa y anticuchos, y entre los dos elegir al ganador.

-¿Hay algún plato, región o tradición culinaria del Perú que quieras explorar más a fondo en tus próximos proyectos?

Sí, he explorado bastante el sur del Perú, pero me gustaría viajar más al norte. Me han dicho que la comida de Chiclayo es de las mejores y la tengo en la mira para mi próximo viaje. Estoy seguro de que no me va a defraudar.

-¿A qué otros lugares del mundo planeas llevar y promover la comida peruana?

El próximo año tengo pensado hacer una ruta por distintos países de Europa, iremos por carretera, recorriendo restaurantes peruanos y llevando la auténtica sazón a personas de las calles. Entre esos países están Alemania, Francia, España, Italia, Países Bajos o Suiza. Y en el ámbito internacional, me gustaría visitar la comunidad peruana más grande de Norteamérica, situada en Paterson, Nueva Jersey. Donde tienen un barrio peruano llamado Peru Square.

-¿Te ves a futuro viviendo en Perú por algún tiempo?

Paso la mitad del año en Perú y la otra mitad en España, así que prácticamente hago vida en ambos países. Me lo paso muy bien en Perú porque la vida allí es más emocionante, me gusta que la gente siempre está dispuesta a salir a comer, a tomar algo, de fiesta o cualquier plan, aquí en Europa la vida es más tranquila. Me gusta también el equilibrio que tengo en ambos lugares y tener unos meses de hacer muchos planes y otros de poder descansar.