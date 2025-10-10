Rodrigo Andrade Rodríguez
Rodrigo Andrade Rodríguez

Mario Colomina: “La comida peruana fue un gran descubrimiento que me cambió la vida”
En Barcelona, entre calles tradicionales que huelen a mar y tapas, un español se ha convertido en uno de los mayores promotores de la gastronomía peruana fuera del país. Mario Colomina, actor de formación y creador de contenido a tiempo completo, descubrió el Perú a través de un plato de cebiche que le cambió la vida. Desde entonces, sus videos recorriendo restaurantes, probando lomo saltado o repartiendo causas en las calles europeas acumulan millones de vistas. Con una mezcla de humor, curiosidad y respeto, este “embajador” no oficial del sabor peruano se ha ganado el cariño de miles de peruanos que lo siguen desde Lima, Madrid o Milán, atraídos por su forma genuina de difundir la sazón que lo conquistó. En Provecho tuvimos la oportunidad de conversar con el famoso creador de contenido.

