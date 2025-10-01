Una noche de viaje sensorial en la “Cena Botánica Andina”

Una cena que hizo resaltar la biodiversidad peruana en una versión basada en plantas se realizó hace unos días en el restaurante Plural del Pullman Lima Miraflores. Esta experiencia tuvo el título de Cena Botánica Andina y fue un menú degustación de seis tiempos ‘plant-based’, en de cada plato fue una obra de arte, lleno de texturas, colores y sabores que transformaron ingredientes vegetales en verdaderos protagonistas.

Los restaurantes de los hoteles Pullman se han propuesto que el 25% de sus platillos sean veganos o basados en plantas, y para celebrar la biodiversidad de los vegetales peruanos, armaron este delicioso menú de mano de cinco chefs de esta cadena de hoteles.

La velada comenzó con “Raíces en Crema”, creación del chef chileno Miguel Vidal. Un delicado untado de berenjena acompañado de un risotto de camotes asados. El plato, suave y reconfortante, abría el apetito con una elegancia sutil, maridado con un fresco Gimlet 2025 que equilibraba a la perfección.

El segundo tiempo, de la mano del chef chileno Rodrigo Acosta, nos sumergió en un “Bosque Cromático”. La trilogía de poros asados con beterraga, col morada y beterragas sobre salsa de curry fue un despliegue de contrastes dulces, terrosos y especiados que sorprendió con cada bocado. Sin duda, uno de los favoritos de la noche. Se acompañó con un spritz del mar.

Luego llegó “Jardín Mestizo”, del chileno César González, un mosaico vibrante de vegetales. La combinación de frutas frescas y palta creó una explosión tropical, refrescante y aromática, acompañada por vermouth peruano Avelino que resaltaba aún más la armonía del plato.

El cuarto paso, del chef peruano Jesús Gámez, se tituló “Brisa Vegetal del Pacífico”. Aquí, los hongos grillados fueron una delicia. Pero lo que más sorprendió fue sin duda el puré de lúcuma y el tataki de sandía, que no tenía nada que envidiar al tradicional hecho con pescado. El maridaje se dio con un Albilla Italia 2022 de Bodega Murga (Perú).

Parte del menú presentado en la “cena botánica andina.” / Difusión (Crédito Personalizado)

Uno de los momentos más memorables llegó con “Armonía de Puerto”, del chef anfitrión Emerson Gálvez. Una alcachofa en armonía con texturas de berenjena nos recordó lo sofisticado que puede ser un plato a base de vegetales. El Lunas Tempranillo orgánico español acompañó con sutileza.

Finalmente, el cierre fue perfecto: “Dulce Altiplano”, del chef pastelero Joel Ormeño. El merengado de chirimoya con tocinillo de cielo se sintió ligero pero delicioso. El tocinillo del cielo se logró gracias al agar-agar, un tipo de alga muy versátil y útil en la cocina ‘plant based’. Se terminó la noche con un Trencadís Rosat Cava Garnacha, Pinot Noir de Bodega Grimau, España.

La experiencia fue única e inolvidable. Esa noche se respiró un auténtico espíritu de celebración: de la naturaleza, de la creatividad de los chefs y del compromiso con la gastronomía sostenible. Una experiencia que valdría la pena volver a vivir.