(Foto: Difusión)
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Por Patricia Castañeda Alva

Revisar etiquetas y preguntar por los ingredientes de un producto o un plato es una práctica habitual entre quienes siguen una alimentación vegana o vegetariana. Sin embargo, existen herramientas que facilitan esa tarea. Desde 2018, el sello V-Label trabaja en el Perú certificando productos veganos y vegetarianos para ofrecer mayor claridad y confianza a los consumidores al momento de comprar.

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