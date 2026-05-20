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La Pollerona abre nuevo local en Comas. Foto: Dany Núñez
La Pollerona abre nuevo local en Comas. Foto: Dany Núñez
Por Jorge Castillo Zanabria

En Lima Norte, en plena avenida Túpac Amaru, La Pollerona abre una nueva sede en el siempre dinámico distrito de Comas confirmando así que este crecimiento gastronómico no es casualidad, sino es el resultado de una receta que mezcla el sabor, el servicio, la experiencia y visión empresarial.

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