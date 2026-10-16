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Resumen

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Un menú inmersivo llega a Lima y conquista no solo con su sabor, también con la proyección 3D.
Un menú inmersivo llega a Lima y conquista no solo con su sabor, también con la proyección 3D.
/ Mario Zapata
Por Alejandra Garboza

Primero aparece un pequeño cocinero sobre la mesa, camina, busca ingredientes, se enfrenta a los contratiempos de una receta y parece preparar lo que pronto llegará al plato. Los comensales siguen sus movimientos, algunos sacan el celular para registrar la escena y, cuando termina la animación, el equipo de servicio presenta la preparación real. La ficción se convierte en comida y la cena continúa. Así funciona Le Petit Chef, una experiencia gastronómica inmersiva que llegó a Lima en septiembre, instalada en el Hilton Lima Miraflores.

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