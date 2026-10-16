La propuesta utiliza proyecciones 3D sobre la mesa para narrar la preparación de cada uno de los cinco tiempos de un menú. El resultado se parece, por momentos, a una pequeña función de teatro en la que el escenario es el mantel y el desenlace se prueba con cubiertos.

La iniciativa surgió a partir del contacto entre el hotel limeño y una propiedad hermana en Brasil, donde ya se había implementado la experiencia. Walter Carmiol, gerente general del Hilton Lima Miraflores, recuerda que el proyecto tomó alrededor de seis meses de preparación. Había que revisar las condiciones, adaptar los espacios e instalar la tecnología necesaria para que las proyecciones funcionaran de manera coordinada con el servicio.

“Perú se destaca por ser un hub gastronómico y entendimos que podíamos llevar esta realidad a nuestra propiedad”, explica Carmiol. La intención era ofrecer una alternativa tanto al público peruano como a los visitantes internacionales, sin que tuvieran que viajar al extranjero para conocer este formato.

El pequeño chef aparece en cada plato y hace de las suyas mientras que el comensal espera el plato. / Mario Zapata

La propuesta es exclusiva del hotel en Lima y combina tres elementos: una historia visual, una puesta en escena y un menú que debe sostener la experiencia más allá de la pantalla. Como resume Caroline Pando Solano, gerente de marketing, el atractivo no está únicamente en el espectáculo. La gastronomía tiene que estar a la altura de lo que ocurre sobre la mesa.

Cinco tiempos, una sola historia

Rafael Cohen, chef ejecutivo del hotel, asumió el reto de trasladar la animación a una secuencia real de platos. La experiencia comienza con una ensalada; continúa con un concentrado de mariscos; sigue con pechuga asada o braseada; un asado de tira y culmina con un volcán de chocolate. La carta incluye versiones clásica, Le Grand Chef, vegetariana e infantil.

La pechuga es parte de los cinco tiempos de Le Petit Chef. / Mario Zapata

En el menú Le Grand Chef, por ejemplo, la secuencia pasa por una huerta de tomates, rabanitos, rúcula y burrata artesanal; un plato de mariscos con langostinos y conchas; pechuga asada rellena de espinaca y queso; asado de tira braseado con papas nativas y reducción de maíz morado; y un volcán de chocolate con frutos rojos. La propuesta incorpora ingredientes y sabores peruanos a un formato desarrollado fuera del país.

El menú clásico y vegetariano cuesta S/395 por persona, el Le Grand Chef cuesta S/465 y la alternativa infantil cuesta S/225. La experiencia está dirigida a personas de distintas edades.

La sincronización es el principal desafío. No basta con que un plato esté listo: debe llegar cuando la proyección termina, para que el relato conserve su continuidad. Además, los dos salones pueden recibir hasta 42 personas, lo que obliga al equipo a preparar y servir varios tiempos de manera simultánea.

La tecnología les permite mostrar los platos antes de que lleguen a la mesa. / Mario Zapata

“Es un trabajo en equipo, un trabajo con bastantes procesos”, cuenta Cohen. Durante meses, el personal tuvo que organizar los tiempos de cocina, servicio y animación, mientras mantenía el funcionamiento habitual del restaurante y atendía otros eventos del hotel.

El chef destaca también que la propuesta no puede depender únicamente de la tecnología. La experiencia debe resultar divertida, pero los platos tienen que convencer por sí mismos. En ese sentido, el menú incorpora ingredientes locales, como ají amarillo, papas nativas, hierbas andinas y maíz morado, para acercar la propuesta al paladar peruano.

Una experiencia que empieza antes del primer plato

La historia no se limita a la proyección. Desde la bienvenida, el servicio y los cócteles forman parte del concepto, con nombres y detalles que siguen el universo de Le Petit Chef. El hotel busca que el comensal sienta que está entrando en una experiencia completa, no simplemente reservando una cena.

Rafael Cohen, chef ejecutivo del hotel, señale el reto que es tener todos los platos listos cuando la proyección termina. / Mario Zapata

Pando cuenta que la respuesta del público superó las expectativas iniciales. Las reservas comenzaron incluso antes de la apertura oficial y, según recuerda, ya había fechas solicitadas hasta noviembre. Entre los visitantes hay personas que conocían la propuesta de otros países y otras que llegan por primera vez atraídas por la novedad.

Para Carmiol, esa acogida también refleja el trabajo del equipo. Ver que los clientes terminan satisfechos, señala, es una recompensa después de meses de preparación y coordinación. La tecnología llama la atención, pero la hospitalidad y la calidad del servicio son las que permiten que la experiencia funcione de principio a fin.

Le Petit Chef cuenta con seis niveles o historias que pueden desarrollarse a lo largo del tiempo. La intención es evaluar la respuesta de esta primera etapa y, si el proyecto continúa, renovar la historia y adaptar el menú. La franquicia plantea ciclos de cambio de aproximadamente seis meses, una posibilidad que el hotel mantiene en evaluación.

Por ahora, el pequeño cocinero ya tiene su escenario en Lima. Sobre la mesa, transforma una cena en un espectáculo; detrás de ella, decenas de decisiones, preparaciones y tiempos coordinados sostienen la ilusión. Porque cuando la proyección termina y llega el plato, la magia debe cumplir una última promesa: que también valga la pena probarla.