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Resumen

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De izquierda a derecha, la causa de atún, clásico de Caleta 49, y conchas a la chalaca, una referencia directa a la cocina marina del Callao.
De izquierda a derecha, la causa de atún, clásico de Caleta 49, y conchas a la chalaca, una referencia directa a la cocina marina del Callao.
/ Caleta 49/ Elías Alfageme
Por Marissa Chiappe

Cuando un chef de lista internacional firma una carta “accesible”, lo habitual es que sea una versión reducida de su propuesta original: los mismos platos, menos producto. Caleta 49, del Callao, no va por ahí.