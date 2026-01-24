Testeo, el regreso de Carlos Testino

Por Marissa Chiappe

Después de años creando conceptos para un gran grupo de restaurantes, Carlos Testino vuelve al centro de la escena. Lo hace con Testeo, el taller donde por mucho tiempo armó menús ajenos y que hoy abre sus puertas convertido en un restaurante.

