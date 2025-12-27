El test de Proust es un cuestionario creado por el novelista francés Marcel Proust. Se trata de un modelo en el que el entrevistado contesta a un formulario que se asemeja a un test psicológico, cuyas preguntas están diseñadas para revelar su personalidad. Esta semana presentamos a Marissa Chiappe.

―¿Cuál es tu pasatiempo favorito?

Mirar. Vitrinas, personas, mercados. Que las cosas se revelen solas: un gesto, el carrito ajeno de la compra... Ahí están las historias.

― ¿Qué sería, para ti, la felicidad perfecta?

Ver a mi hijo realizado, sin que el éxito sea una medida ni una presión. Saber que encontró su lugar, no el que otros esperaban.

― ¿Cuál es el rasgo que más te define?

La capacidad de observar y hacerme preguntas. Aunque no siempre encuentro las respuestas.

― ¿Cuál consideras tu peor defecto?

No saber irme a tiempo de algunas cosas por intentar que funcionen: amistades, relaciones, trabajos, conversaciones o restaurantes.

― ¿Qué podría sumirte en la más profunda miseria?

Que le pase algo a mi hijo. Todo lo demás —las pérdidas, los fracasos, las caídas— sería doloroso, pero transitable.

― ¿Cuál es tu mayor extravagancia?

Creer que comer es, ante todo, un acto social. Y, cuando estoy sola, resignarme a pan con algo, de pie, sobre el lavadero.

― ¿Cuál es el peor defecto que otros pueden tener?

Creer que haber tenido oportunidades —educativas, culturales, sociales— autoriza a mirar al resto desde arriba.

― ¿Cuáles son las frases o palabras que utilizas con mayor frecuencia?

“¿No te provoca un heladito?”. Lo digo todos los días, a ver si consigo quórum.

― ¿Cuál ha sido tu mayor logro?

Haber dejado el mundo corporativo para hacer lo que de verdad me gusta: escribir. Y vivir de eso.

― ¿En qué ocasiones mientes?

Cuando me preguntan qué quiero comer y respondo que “lo que sea me viene bien”. Nunca es verdad

― ¿Cuándo y dónde has sido absolutamente feliz?

No creo en la felicidad absoluta, pero este momento se le parece bastante.

― ¿Cuál crees que ha sido tu mayor inversión?

El tiempo que me tomé para cambiar de rumbo. Aprender, equivocarme y volver a empezar, aunque no fuera lo más seguro ni lo más rentable.

― ¿Qué objeto personal es el que más valor tiene para ti?

Ninguno en particular. Lo que se queda no se puede guardar en un cajón.

― ¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

Saber pensar y saber escuchar. No siempre vienen juntos.

― ¿Con qué personaje de la historia es con quien más te identificas?

Con las mujeres que escribieron sin permiso y sin manual de instrucciones.

― ¿Cómo te gustaría morir?

Sin dolor, sin drama y sin asuntos pendientes.

― Si murieras y se te permitiera volver convertida en otra persona o cosa, ¿cuál crees que sería?

En un gato de casa. Para comer bien sin culpa, dormir mucho, elegir cuándo acercarme y cuándo irme sin pedir disculpas.

― ¿Qué talento especial te gustaría tener?

Decir exactamente lo que pienso sin herir a quien no lo merece.

― ¿Cuáles son tus escritores favoritos?

Flannery O`Connor, Carson McCullers, Joan Didion, Clarice Lispector, Mariana Enríquez, Delphine de Vigan, aunque últimamente estoy muy pegada con la literatura coreana femenina: Hang Kang y Cho Nam-joo.

― ¿Qué persona viva te parece despreciable?

Ninguna. Últimamente, intento mirar más, buscar los porqués y juzgar menos. //