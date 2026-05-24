Miles de trabajadores peruanos quieren conocer cuándo cae el próximo feriado del año 2026. El calendario peruano no solo destaca por sus conmemoraciones religiosas, sino también por jornadas de descanso que muchos peruanos aprovechan para viajar a destinos como Paracas, Máncora o ciudades emblemáticas como Cusco, Arequipa, Trujillo y Cajamarca. Estas fechas, reconocidas por la legislación, también implican beneficios laborales que buscan retribuir el esfuerzo de los trabajadores en medio de celebraciones de carácter nacional. A continuación te explicamos los aspectos clave que debes conocer sobre el próximo feriado.

¿Cuándo es el próximo feriado del 2026?

De acuerdo con el calendario nacional, el próximo feriado obligatorio es el 7 de junio, día de la Batalla de Arica y día de la Bandera. De esta manera, tanto los empleados del sector público como los del privado podrán gozar de un periodo de descanso. A continuación, te presentamos los demás feriados oficiales para este 2026.

Viernes 1 de mayo: Día del Trabajo

Domingo 7 de junio: Batalla de Arica y Día de la Bandera

Lunes 29 de junio: Día de San Pedro y San Pablo

Jueves 23 de julio: Día de la Fuerza Aérea del Perú

Martes 28 de julio: Fiestas Patrias

Miércoles 29 de julio: Fiestas Patrias

Jueves 6 de agosto: Batalla de Junín

Domingo 30 de agosto: Santa Rosa de Lima

Jueves 8 de octubre: Combate de Angamos

Domingo 1 de noviembre: Día de Todos los Santos

Martes 8 de diciembre: Inmaculada Concepción

Miércoles 9 de diciembre: Batalla de Ayacucho

Viernes 25 de diciembre: Navidad.

¿Cuál es la diferencia entre día no laborable y feriado?

En días considerados feriados, el empleado tendrá que descansar y percibir su remuneración habitual. Aunque, normalmente algunos acuerdan trabajar esos días, sin descanso sustitutorio posterior, por lo que tienen derecho a recibir un triple pago. Con respecto a los días no laborables, solo está dirigido exclusivamente a los trabajadores del sector público del país.

Este día es considerado hábil, y a comparación de un feriado, las horas que no se labora deben compensarse en los diez días posteriores, o en la fecha que determine el titular de cada entidad pública, en función a sus propias necesidades. Mientras en el sector privado, los días no laborables es voluntario, por lo que corresponderá al empleador y los trabajadores acordar la forma como se hará efectiva la recuperación de las horas dejadas de laborar, teniendo en cuenta que, si no se llega a un acuerdo, lo decidirá el empleador.