Luego de que miles de peruanos disfrutaran de un feriado a inicios de mes, en la que aprovecharon para escapar de la rutina del trabajo o estudios, ahora muchos se preparan para un nuevo día descanso obligatorio este 30 de agosto, según el calendario peruano. Se trata de la festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la primera Santa que desde temprana edad tomó la decisión de consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños. Así, en medio de esta celebración religiosa, muchas personas utilizan esta ocasión para compartir más tiempo en familia en casa o, simplemente, deciden viajar y conocer algunos de los hermosos destinos turísticos a pocas horas de Lima. Estos lugares no solo ofrecen tradiciones religiosas, sino que también podrán disfrutar de la gastronomía local, actividades al aire libre y la naturaleza. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.

¿QUÉ DESTINOS TURÍSTICOS VISITAR POR EL FERIADO DE SANTA ROSA DE LIMA 2026?

Este domingo 30 de agosto, miles de peruanos conmemorarán el Día de Santa Rosa de Lima, una fecha en la que muchos aprovechan para acudir a la basílica ubicada en el Centro de Lima, conocer más sobre la historia de la primera santa de América y dejar sus tradicionales cartas en el pozo de los deseos. Sin embargo, otro grupo opta por escaparse de la rutina laboral o académica, acudiendo a ciertos destinos turísticos llenos de aventuras, tradiciones e historia. Frente a este próximo feriado, PromPerú dio a conocer, compartido por Infobae, llamativas propuestas para viajar a solo unas horas de Lima en este día de descanso oficial:

Santa Rosa de Quives : Situado en el valle del río Chillón a dos horas de Lima, este destino destaca por albergar la ermita de Santa Rosa y el conocido pozo de los deseos, además de ofrecer espacios naturales ideales para realizar caminatas y paseos a caballo.

: Situado en el valle del río Chillón a dos horas de Lima, este destino destaca por albergar la ermita de Santa Rosa y el conocido pozo de los deseos, además de ofrecer espacios naturales ideales para realizar caminatas y paseos a caballo. Canta y Obrajillo : Ubicada a 78 kilómetros de Carabayllo, ofrece actividades como trekking, camping y paseos a caballo. En la ruta destaca Obrajillo, un poblado tradicional con calles estrechas, casonas, cascadas y piscigranjas.

: Ubicada a 78 kilómetros de Carabayllo, ofrece actividades como trekking, camping y paseos a caballo. En la ruta destaca Obrajillo, un poblado tradicional con calles estrechas, casonas, cascadas y piscigranjas. Lunahuaná : Este bello lugar se encuentra a 181 kilómetros de Limay es un destino ideal para actividades de aventura como canotaje, canopy, cuatrimotos y ciclismo de montaña. Además, destaca por su gastronomía y tradición vitivinícola.

: Este bello lugar se encuentra a 181 kilómetros de Limay es un destino ideal para actividades de aventura como canotaje, canopy, cuatrimotos y ciclismo de montaña. Además, destaca por su gastronomía y tradición vitivinícola. Huaral : Destaca por sus atractivos turísticos, como Rúpac, Añay, el Castillo de Chancay y el Eco Truly Park, además de su gastronomía, con platos como la carapulcra con sopa seca y el chancho al palo.

: Destaca por sus atractivos turísticos, como Rúpac, Añay, el Castillo de Chancay y el Eco Truly Park, además de su gastronomía, con platos como la carapulcra con sopa seca y el chancho al palo. Antioquía: Es una alternativa de ruta corta desde Lima, ideal para recorrer los pueblos del valle y disfrutar de sus paisajes naturales. Su cercanía a la capital lo convierte en una opción para una escapada diferente.

¿SE CAMBIA EL FERIADO POR EL DÍA DE SANTA ROSA DE LIMA 2026?

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) anunció una medida que busca reorganizar los feriados para trasladar al lunes más cercano aquellos que coincidan con días entre martes y viernes. El ministro Elmer Cuba explicó que la propuesta tiene como finalidad reducir las interrupciones de la jornada laboral y garantizar una mayor continuidad de las actividades productivas, en reemplazo de la iniciativa anterior que contemplaba trasladarlos a los viernes.

De esta manera, señaló que trasladar estos descansos oficiales a los lunes permitiría optimizar la organización de las empresas, así como impulsar el turismo al facilitar la planificación de viajes y actividades. Sin embargo, Cuba precisó que esta nueva medida entraría en vigencia en 2027 y se incorporaría al calendario de feriados correspondiente a ese año, conforme comparte Andina. “Pasarlo al lunes más cercano es mejor. Hay actividades empresariales que ocurren sábados [...] De tal manera que no cortas la cadena productiva”, dijo para RPP.