Por Redacción EC

Luego de que miles de peruanos disfrutaran de un feriado a inicios de mes, en la que aprovecharon para escapar de la rutina del trabajo o estudios, ahora muchos se preparan para un nuevo día descanso obligatorio este 30 de agosto, según el calendario peruano. Se trata de la festividad de Santa Rosa de Lima, en conmemoración a la primera Santa que desde temprana edad tomó la decisión de consagrar su vida a Dios y a la atención de los enfermos y niños. Así, en medio de esta celebración religiosa, muchas personas utilizan esta ocasión para compartir más tiempo en familia en casa o, simplemente, deciden viajar y conocer algunos de los hermosos destinos turísticos a pocas horas de Lima. Estos lugares no solo ofrecen tradiciones religiosas, sino que también podrán disfrutar de la gastronomía local, actividades al aire libre y la naturaleza. En el desarrollo de esta nota, te contamos mayores detalles al respecto.